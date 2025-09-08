Honor Magic 8 Pro : Snapdragon 8 Elite Gen 5, batterie 7 000 mAh et capteur périscope 200 mégapixels

Honor prépare le lancement de sa nouvelle série Magic 8 en octobre, et les premiers détails concernant le Magic 8 Pro laissent présager un smartphone taillé pour rivaliser avec les meilleurs du marché.

Alors que les Vivo X300 Pro et OPPO Find X9 Pro miseront sur le Dimensity 9500, Honor a décidé de se démarquer en intégrant le dernier Snapdragon 8 Elite Gen 5, une puce haut de gamme qui promet des performances redoutables.

Selon les fuites, le Magic 8 Pro embarquera un module photo impressionnant avec un capteur principal de 50 mégapixels (1/1,3 pouce), un ultra grand-angle de 50 mégapixels, et surtout un téléobjectif périscope de 200 mégapixels doté d’un capteur 1/1,4 pouce, d’une grande ouverture et d’une focale de 85 mm.

Un choix qui confirme la volonté de Honor de jouer dans la cour des cadors de la photographie mobile.

Le Magic 8 Pro serait le seul flagship équipé du Snapdragon 8 Elite Gen 5 à offrir la reconnaissance faciale 3D ToF et un lecteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran, reprenant ainsi l’héritage du Magic 7 Pro.

Honor Magic 8 Pro : Une autonomie record

Côté batterie, Honor ne lésine pas sur les moyens : le Magic 8 Pro pourrait intégrer une batterie supérieure à 7 000 mAh, couplée à une charge rapide de 90 W, repérée dans la base de données de la certification chinoise 3C. De quoi garantir une endurance hors pair pour un smartphone aussi ambitieux.

Le Magic 8 Pro miserait sur un écran OLED plat de 6,7 pouces, tandis que le modèle standard proposerait une dalle un peu plus compacte de 6,58 pouces.

La gamme inclura également un Magic 8 Mini (6,3 pouces, Dimensity 9500) et un Magic 8 Ultra, présenté comme un véritable photophone ultime avec un capteur principal OV LOFIC de 50 mégapixels (1/0,98 pouce) et un téléobjectif périscope de 200 mégapixels Samsung HP9, capable de zoomer 4,3x à 7x en optique. Ces deux modèles arriveraient au premier semestre 2025 en Chine.

Avec son téléobjectif périscope de 200 mégapixels, sa batterie gigantesque de plus de 7 000 mAh et son Snapdragon 8 Elite Gen 5, le Magic 8 Pro s’annonce comme l’un des smartphones les plus ambitieux de l’année.

Reste à voir si Honor saura transformer cette fiche technique impressionnante en une expérience utilisateur à la hauteur, face à des concurrents comme Vivo et Oppo déjà bien installés dans le haut de gamme photo.