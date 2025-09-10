Accueil » Honor Magic 8 : un bouton dédié à l’IA pour son prochain flagship

Attendue pour octobre, la série Honor Magic 8 fait déjà parler d’elle. Alors que les constructeurs multiplient les intégrations d’IA dans leurs smartphones, Honor veut prendre une longueur d’avance avec une nouveauté marquante : un bouton physique dédié à l’intelligence artificielle.

Selon une fuite relayée par GSMArena, le Magic 8 intégrera sur sa tranche un bouton IA. Sa fonction sera simple : déclencher directement des opérations liées à l’intelligence artificielle. L’idée rappelle la tendance amorcée par Apple avec ses nouveaux iPhone 17 et leur bouton multi-fonction, mais Honor choisit ici de miser entièrement sur l’IA.

D’après le PDG de Honor, James Li, l’IA jouera un rôle clé dans l’optimisation des performances du Magic 8. Le système saura adapter dynamiquement la puissance du smartphone en fonction des besoins : performances maximales lors de tâches lourdes (jeu, montage, IA générative), mais consommation réduite lors d’usages simples pour préserver l’autonomie.

Magic 8: MagicOS 10 et son modèle de langage

Le Magic 8 tournera sous MagicOS 10, la nouvelle version de la surcouche Honor. Celle-ci intégrera un grand modèle de langage (MagicGUI), permettant des interactions plus fluides et intelligentes. L’IA sera capable d’automatiser certaines tâches du quotidien, d’optimiser la navigation et de simplifier l’usage des applications.

Honor promet également une meilleure intégration au sein de son écosystème. Le Magic 8 devrait faciliter la connexion entre appareils Honor (smartphones, PC, tablettes, wearables) mais aussi l’interopérabilité avec les équipements domotiques.

L’objectif est clair : proposer une expérience transparente et unifiée, où chaque appareil communique naturellement avec les autres.

Un rival sérieux pour les iPhone et Galaxy ?

Avec ce bouton IA exclusif, une optimisation poussée et un OS dopé à l’IA, Honor cherche à se positionner face aux leaders comme Apple et Samsung, qui ont déjà misé sur l’IA dans leurs derniers flagships.

Reste à voir si cette intégration se traduira par de réels gains d’efficacité et de confort pour les utilisateurs.