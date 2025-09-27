Xiaomi 15T vs iPhone 17 : deux visions du smartphone haut de gamme en 2025

Le Xiaomi 15T et l’iPhone 17 incarnent deux approches très différentes du smartphone premium. D’un côté, Xiaomi mise sur la puissance brute, les innovations hardware et des capacités photo avancées. De l’autre, Apple continue de peaufiner un écosystème intégré, optimisé, au design soigné et à la longévité logicielle reconnue.
Alors, entre hardware musclé et maîtrise logicielle, lequel choisir en 2025 ? Voici un comparatif complet pour vous aider à trancher.
1. Design et écran : robustesse contre élégance
Le Xiaomi 15T arbore une dalle AMOLED de 6,83 pouces avec un taux de rafraîchissement 144 Hz, une luminosité de 3 200 nits, et un support HDR10+ / Dolby Vision. Son châssis en verre Gorilla Glass 7i et cadre en aluminium offre une excellente résistance.
De son côté, l’iPhone 17 opte pour un écran LTPO OLED Super Retina XDR de 6,3 pouces à 120 Hz, avec une luminosité maximale de 3 000 nits. Son design en Ceramic Shield 2 mise sur la légèreté et la finesse, au détriment d’une robustesse moindre.
Verdict : Xiaomi domine sur la taille, la fluidité et la résistance. Apple reste imbattable sur la calibration des couleurs et la compacité
Qualité d’affichage
|
Caractéristique
|
Xiaomi 15T
|
iPhone 17
|
Taille
|
6,83 pouces AMOLED
|
6,3 pouces OLED LTPO
|
Fréquence de rafraîchissement
|
144 Hz
|
120 Hz
|
Luminosité max
|
3200 nits
|
3000 nits
|
Certifications
|
HDR10+, Dolby Vision
|
HDR10, Dolby Vision
Verdict : Xiaomi séduit les gamers et amateurs de multimédia avec un écran plus grand et plus fluide. Apple reste maître en précision colorimétrique et efficacité énergétique.
2. Performances et autonomie : puissance ou optimisation ?
Performances
|
Caractéristique
|
Xiaomi 15T
|
iPhone 17
|
Processeur
|
MediaTek Dimensity 9400+ (3 nm)
|
Apple A19 (3 nm)
|
RAM
|
12 Go
|
8 Go
|
Stockage
|
Jusqu’à 1 To (UFS 4.1)
|
Jusqu’à 512 Go (NVMe)
Verdict : Le Xiaomi 15T offre plus de mémoire et de puissance brute, mais l’iPhone 17 surpasse en fluidité et longévité grâce à l’intégration matérielle/logicielle d’iOS.
Batterie et recharge
|
Caractéristique
|
Xiaomi 15T
|
iPhone 17
|
Capacité
|
5 500 mAh
|
3 692 mAh
|
Recharge filaire
|
90W (100 % en 36 min)
|
50 % en 20 min
|
Recharge sans fil
|
50W (100 % en 56 min)
|
MagSafe 25W (50 % en 30 min)
Verdict : Avantage net pour Xiaomi côté autonomie et vitesse de recharge.
3. Photo et vidéo : zoom contre stabilité
Appareils photo arrière
|
Caractéristique
|
Xiaomi 15T
|
iPhone 17
|
Capteur principal
|
50 mégapixels (f/1.6, OIS)
|
48 mégapixels (f/1.8, OIS)
|
Téléobjectif périscopique
|
50 mégapixels, zoom optique 5x
|
Aucun
|
Ultra grand-angle
|
12 mégapixels
|
48 mégapixels
|
Vidéo
|
Jusqu’à 8K@30fps, 4K@120fps, HDR10+
|
Jusqu’à 4K@60fps, Dolby Vision
Verdict : Xiaomi est plus polyvalent (zoom 5x, 8K), tandis que Apple brille en vidéo fluide et en rendu colorimétrique stable.
Caméra selfie
- Xiaomi 15T : 32 mégapixels, 4K, HDR10+
- iPhone 17 : 18 mégapixels ultra grand-angle avec stabilisation OIS, capteurs SL 3D (Face ID)
Verdict : Xiaomi pour la netteté, Apple pour la détection faciale, la profondeur et la stabilisation.
4. Prix et rapport qualité-prix
|
Modèle
|
Prix
|
Xiaomi 15T
|
iPhone 17
À prix proche, le Xiaomi 15T mise sur le rapport performance/prix imbattable, alors que l’iPhone 17 capitalise sur l’écosystème Apple, la stabilité logicielle et la revente avantageuse.
5. Fiche technique comparée
|
Caractéristique
|
Xiaomi 15T
|
iPhone 17
|
Écran
|
6,83 pouces AMOLED 144 Hz
|
6,3 pouces OLED LTPO 120 Hz
|
Processeur
|
RAM / Stockage
|
12 Go / jusqu’à 1 To (UFS 4.1)
|
8 Go / jusqu’à 512 Go (NVMe)
|
Batterie
|
5 500 mAh, 90W filaire, 50W sans fil
|
3 692 mAh, 25W MagSafe
|
Caméras principales
|
50 mégapixels + 50 mégapixels périscope + 12 mégapixels ultra-large
|
48 mégapixels + 48 mégapixels ultra-large
|
Vidéo
|
8K@30fps, 4K@120fps
|
4K@60fps Dolby Vision
|
Selfie
|
32 mégapixels, 4K, HDR10+
|
18 mégapixels, Face ID, OIS
|
Connectivité
|
Wi-Fi 7, BT 6.0, USB-C, infrarouge
|
Wi-Fi 7, BT 6.0, USB-C, UWB, Satellite SOS
|
OS
|
HyperOS 2 / Android 15
|
iOS 26
Verdict : Xiaomi 15T ou iPhone 17 ?
- Choisissez le Xiaomi 15T si vous cherchez :
- De la puissance brute
- Un grand écran fluide
- Une autonomie exceptionnelle
- Une expérience photo avancée
- Optez pour l’iPhone 17 si vous privilégiez :
- La stabilité logicielle
- L’intégration écosystème Apple
- Un design élégant et léger
- La revente facile et le suivi logiciel sur plusieurs années