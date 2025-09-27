Accueil » Xiaomi 15T vs iPhone 17 : deux visions du smartphone haut de gamme en 2025

Le Xiaomi 15T et l’iPhone 17 incarnent deux approches très différentes du smartphone premium. D’un côté, Xiaomi mise sur la puissance brute, les innovations hardware et des capacités photo avancées. De l’autre, Apple continue de peaufiner un écosystème intégré, optimisé, au design soigné et à la longévité logicielle reconnue.

Alors, entre hardware musclé et maîtrise logicielle, lequel choisir en 2025 ? Voici un comparatif complet pour vous aider à trancher.

1. Design et écran : robustesse contre élégance

Le Xiaomi 15T arbore une dalle AMOLED de 6,83 pouces avec un taux de rafraîchissement 144 Hz, une luminosité de 3 200 nits, et un support HDR10+ / Dolby Vision. Son châssis en verre Gorilla Glass 7i et cadre en aluminium offre une excellente résistance.

De son côté, l’iPhone 17 opte pour un écran LTPO OLED Super Retina XDR de 6,3 pouces à 120 Hz, avec une luminosité maximale de 3 000 nits. Son design en Ceramic Shield 2 mise sur la légèreté et la finesse, au détriment d’une robustesse moindre.

Verdict : Xiaomi domine sur la taille, la fluidité et la résistance. Apple reste imbattable sur la calibration des couleurs et la compacité

Qualité d’affichage

Caractéristique Xiaomi 15T iPhone 17 Taille 6,83 pouces AMOLED 6,3 pouces OLED LTPO Fréquence de rafraîchissement 144 Hz 120 Hz Luminosité max 3200 nits 3000 nits Certifications HDR10+, Dolby Vision HDR10, Dolby Vision

Verdict : Xiaomi séduit les gamers et amateurs de multimédia avec un écran plus grand et plus fluide. Apple reste maître en précision colorimétrique et efficacité énergétique.

2. Performances et autonomie : puissance ou optimisation ?

Performances

Caractéristique Xiaomi 15T iPhone 17 Processeur MediaTek Dimensity 9400+ (3 nm) Apple A19 (3 nm) RAM 12 Go 8 Go Stockage Jusqu’à 1 To (UFS 4.1) Jusqu’à 512 Go (NVMe)

Verdict : Le Xiaomi 15T offre plus de mémoire et de puissance brute, mais l’iPhone 17 surpasse en fluidité et longévité grâce à l’intégration matérielle/logicielle d’iOS.

Batterie et recharge

Caractéristique Xiaomi 15T iPhone 17 Capacité 5 500 mAh 3 692 mAh Recharge filaire 90W (100 % en 36 min) 50 % en 20 min Recharge sans fil 50W (100 % en 56 min) MagSafe 25W (50 % en 30 min)

Verdict : Avantage net pour Xiaomi côté autonomie et vitesse de recharge.

3. Photo et vidéo : zoom contre stabilité

Appareils photo arrière

Caractéristique Xiaomi 15T iPhone 17 Capteur principal 50 mégapixels (f/1.6, OIS) 48 mégapixels (f/1.8, OIS) Téléobjectif périscopique 50 mégapixels, zoom optique 5x Aucun Ultra grand-angle 12 mégapixels 48 mégapixels Vidéo Jusqu’à 8K@30fps, 4K@120fps, HDR10+ Jusqu’à 4K@60fps, Dolby Vision

Verdict : Xiaomi est plus polyvalent (zoom 5x, 8K), tandis que Apple brille en vidéo fluide et en rendu colorimétrique stable.

Caméra selfie

Xiaomi 15T : 32 mégapixels, 4K, HDR10+

32 mégapixels, 4K, HDR10+ iPhone 17 : 18 mégapixels ultra grand-angle avec stabilisation OIS, capteurs SL 3D (Face ID)

Verdict : Xiaomi pour la netteté, Apple pour la détection faciale, la profondeur et la stabilisation.

4. Prix et rapport qualité-prix

Modèle Prix Xiaomi 15T 613 euros iPhone 17 969 euros

À prix proche, le Xiaomi 15T mise sur le rapport performance/prix imbattable, alors que l’iPhone 17 capitalise sur l’écosystème Apple, la stabilité logicielle et la revente avantageuse.

5. Fiche technique comparée

Caractéristique Xiaomi 15T iPhone 17 Écran 6,83 pouces AMOLED 144 Hz 6,3 pouces OLED LTPO 120 Hz Processeur Dimensity 9400+ Apple A19 RAM / Stockage 12 Go / jusqu’à 1 To (UFS 4.1) 8 Go / jusqu’à 512 Go (NVMe) Batterie 5 500 mAh, 90W filaire, 50W sans fil 3 692 mAh, 25W MagSafe Caméras principales 50 mégapixels + 50 mégapixels périscope + 12 mégapixels ultra-large 48 mégapixels + 48 mégapixels ultra-large Vidéo 8K@30fps, 4K@120fps 4K@60fps Dolby Vision Selfie 32 mégapixels, 4K, HDR10+ 18 mégapixels, Face ID, OIS Connectivité Wi-Fi 7, BT 6.0, USB-C, infrarouge Wi-Fi 7, BT 6.0, USB-C, UWB, Satellite SOS OS HyperOS 2 / Android 15 iOS 26

Verdict : Xiaomi 15T ou iPhone 17 ?