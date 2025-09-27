fermer
Xiaomi 15T vs iPhone 17 : deux visions du smartphone haut de gamme en 2025

Le Xiaomi 15T et l’iPhone 17 incarnent deux approches très différentes du smartphone premium. D’un côté, Xiaomi mise sur la puissance brute, les innovations hardware et des capacités photo avancées. De l’autre, Apple continue de peaufiner un écosystème intégré, optimisé, au design soigné et à la longévité logicielle reconnue.

Alors, entre hardware musclé et maîtrise logicielle, lequel choisir en 2025 ? Voici un comparatif complet pour vous aider à trancher.

1. Design et écran : robustesse contre élégance

Le Xiaomi 15T arbore une dalle AMOLED de 6,83 pouces avec un taux de rafraîchissement 144 Hz, une luminosité de 3 200 nits, et un support HDR10+ / Dolby Vision. Son châssis en verre Gorilla Glass 7i et cadre en aluminium offre une excellente résistance.

De son côté, l’iPhone 17 opte pour un écran LTPO OLED Super Retina XDR de 6,3 pouces à 120 Hz, avec une luminosité maximale de 3 000 nits. Son design en Ceramic Shield 2 mise sur la légèreté et la finesse, au détriment d’une robustesse moindre.

Verdict : Xiaomi domine sur la taille, la fluidité et la résistance. Apple reste imbattable sur la calibration des couleurs et la compacité

Qualité d’affichage

Caractéristique

Xiaomi 15T

iPhone 17

Taille

6,83 pouces AMOLED

6,3 pouces OLED LTPO

Fréquence de rafraîchissement

144 Hz

120 Hz

Luminosité max

3200 nits

3000 nits

Certifications

HDR10+, Dolby Vision

HDR10, Dolby Vision

Verdict : Xiaomi séduit les gamers et amateurs de multimédia avec un écran plus grand et plus fluide. Apple reste maître en précision colorimétrique et efficacité énergétique.

2. Performances et autonomie : puissance ou optimisation ?

Performances

Caractéristique

Xiaomi 15T

iPhone 17

Processeur

MediaTek Dimensity 9400+ (3 nm)

Apple A19 (3 nm)

RAM

12 Go

8 Go

Stockage

Jusqu’à 1 To (UFS 4.1)

Jusqu’à 512 Go (NVMe)

Verdict : Le Xiaomi 15T offre plus de mémoire et de puissance brute, mais l’iPhone 17 surpasse en fluidité et longévité grâce à l’intégration matérielle/logicielle d’iOS.

Batterie et recharge

Caractéristique

Xiaomi 15T

iPhone 17

Capacité

5 500 mAh

3 692 mAh

Recharge filaire

90W (100 % en 36 min)

50 % en 20 min

Recharge sans fil

50W (100 % en 56 min)

MagSafe 25W (50 % en 30 min)

Verdict : Avantage net pour Xiaomi côté autonomie et vitesse de recharge.

3. Photo et vidéo : zoom contre stabilité

Appareils photo arrière

Caractéristique

Xiaomi 15T

iPhone 17

Capteur principal

50 mégapixels (f/1.6, OIS)

48 mégapixels (f/1.8, OIS)

Téléobjectif périscopique

50 mégapixels, zoom optique 5x

Aucun

Ultra grand-angle

12 mégapixels

48 mégapixels

Vidéo

Jusqu’à 8K@30fps, 4K@120fps, HDR10+

Jusqu’à 4K@60fps, Dolby Vision

Verdict : Xiaomi est plus polyvalent (zoom 5x, 8K), tandis que Apple brille en vidéo fluide et en rendu colorimétrique stable.

Caméra selfie

  • Xiaomi 15T : 32 mégapixels, 4K, HDR10+
  • iPhone 17 : 18 mégapixels ultra grand-angle avec stabilisation OIS, capteurs SL 3D (Face ID)

Verdict : Xiaomi pour la netteté, Apple pour la détection faciale, la profondeur et la stabilisation.

4. Prix et rapport qualité-prix

Modèle

Prix

Xiaomi 15T

613 euros

iPhone 17

969 euros

À prix proche, le Xiaomi 15T mise sur le rapport performance/prix imbattable, alors que l’iPhone 17 capitalise sur l’écosystème Apple, la stabilité logicielle et la revente avantageuse.

5. Fiche technique comparée

Caractéristique

Xiaomi 15T

iPhone 17

Écran

6,83 pouces AMOLED 144 Hz

6,3 pouces OLED LTPO 120 Hz

Processeur

Dimensity 9400+

Apple A19

RAM / Stockage

12 Go / jusqu’à 1 To (UFS 4.1)

8 Go / jusqu’à 512 Go (NVMe)

Batterie

5 500 mAh, 90W filaire, 50W sans fil

3 692 mAh, 25W MagSafe

Caméras principales

50 mégapixels + 50 mégapixels périscope + 12 mégapixels ultra-large

48 mégapixels + 48 mégapixels ultra-large

Vidéo

8K@30fps, 4K@120fps

4K@60fps Dolby Vision

Selfie

32 mégapixels, 4K, HDR10+

18 mégapixels, Face ID, OIS

Connectivité

Wi-Fi 7, BT 6.0, USB-C, infrarouge

Wi-Fi 7, BT 6.0, USB-C, UWB, Satellite SOS

OS

HyperOS 2 / Android 15

iOS 26

Verdict : Xiaomi 15T ou iPhone 17 ?

  • Choisissez le Xiaomi 15T si vous cherchez :
    • De la puissance brute
    • Un grand écran fluide
    • Une autonomie exceptionnelle
    • Une expérience photo avancée
  • Optez pour l’iPhone 17 si vous privilégiez :
    • La stabilité logicielle
    • L’intégration écosystème Apple
    • Un design élégant et léger
    • La revente facile et le suivi logiciel sur plusieurs années
