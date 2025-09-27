Accueil » Twitch lance (enfin) le bouton Rewind : retour en arrière en direct pour les abonnés

C’est une fonctionnalité réclamée depuis des années par les utilisateurs de Twitch : le bouton Rewind arrive enfin sur les lives de la plateforme ! Avec cette nouveauté, il sera possible de revenir instantanément en arrière pendant un direct, sans devoir attendre la fin du stream ou passer par les rediffusions.

Mais attention, cette option ne sera pas accessible à tout le monde dès son lancement.

Twitch : Un retour en arrière immédiat, sans quitter le stream

Jusqu’à présent, si vous manquiez un moment fort lors d’un live, la seule solution était d’attendre la fin du stream et de consulter la rediffusion sur la page du créateur. Désormais, le bouton Rewind permet de revenir instantanément à une séquence précédente, en direct.

Cela simplifie considérablement :

La création de clips sur le moment

Le visionnage d’une action manquée (kill, fail, moment drôle…)

Le suivi d’un stream sans être frustré d’un moment raté

Une fonction réservée aux abonnés… pour l’instant

Le bouton Rewind sera dans un premier temps exclusif aux abonnés Twitch Turbo et aux personnes abonnées à une chaîne spécifique. Une décision que le PDG Dan Clancy justifie par une volonté d’éviter les contournements de publicités.

« Rendre Rewind accessible à tous dès le départ créerait des abus, notamment pour éviter les pubs », a-t-il expliqué lors d’un live.

Lancement d’abord sur desktop, puis sur mobile

Le déploiement commence cette semaine, mais uniquement sur la version desktop de Twitch. L’accès mobile (iOS et Android) viendra plus tard. De plus, les streamers devront activer manuellement la fonctionnalité dans leurs paramètres, et cela ne sera possible que si les VODs (vidéos à la demande) sont activées.

En conséquence :

Les chaînes DJ ne seront pas compatibles

Les créateurs avec les rediffusions activées pourront proposer Rewind à leurs abonnés

Et pour les autres utilisateurs ?

Bonne nouvelle malgré tout : Twitch prévoit de rendre Rewind accessible à tous les utilisateurs à l’avenir, même si aucune date précise n’a encore été annoncée. Le déploiement sur mobile est également dans les tuyaux, ce qui devrait ravir les viewers nomades.

Avec l’arrivée du bouton Rewind, Twitch comble enfin une lacune historique par rapport à ses concurrents. Les utilisateurs abonnés vont pouvoir profiter d’un confort bienvenu pour suivre les lives à leur rythme.

Mais en le réservant à une minorité, la plateforme prend le risque de frustrer une grande partie de sa communauté. Espérons que cette fonctionnalité soit rapidement étendue à tous les utilisateurs pour vraiment faire la différence.