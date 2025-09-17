Accueil » Xiaomi 17 Pro : le Snapdragon 8 Elite Gen 5 à la loupe dans Geekbench

Le lancement de la série Xiaomi 17 approche à grands pas, et la marque multiplie les teasers. Les modèles Pro et Pro Max se distingueront avec une nouvelle idée audacieuse : un écran secondaire logé à l’arrière, couvrant toute le bloc photo.

En parallèle, les deux smartphones viennent d’apparaître dans Geekbench, confirmant la présence du puissant Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Xiaomi 17 Pro : Un écran secondaire multifonctions au dos

Xiaomi a confirmé que l’écran secondaire des Xiaomi 17 Pro et Xiaomi 17 Pro Max sera bien plus qu’un gadget décoratif. Il servira à :

afficher des horloges personnalisables, des fonds animés ou des GIFs,

utiliser des avatars virtuels pour plus de fun,

prévisualiser les selfies avec l’appareil photo principal,

accéder à des raccourcis pratiques (maison connectée, voiture, Wi-Fi, etc.),

proposer des actions contextuelles selon la localisation ou le réseau.

Une manière pour Xiaomi d’aller plus loin que l’expérience limitée du petit écran du Mi 11 Ultra.

Xiaomi 17 Pro / Pro Max : Des fiches techniques musclées

Xiaomi 17 Pro : écran AMOLED 6,3 pouces, batterie 6 300 mAh, charge rapide 100W filaire et 50W sans fil.

Xiaomi 17 Pro Max : écran 6,8 pouces 2K, batterie 7 500 mAh.

Caméras Leica 50 mégapixels : un capteur principal f/1.67, un ultra grand-angle 17 mm, un téléobjectif 115 mm f/3.0 avec zoom optique 5x.

De quoi rivaliser avec les gros calibres du marché, tout en gardant la compacité de la version Pro classique.

Résultats Geekbench

Deux modèles (25113PN0EC et 25098PN5AC) sont apparus dans la base de données Geekbench, confirmant :

Snapdragon 8 Elite Gen 5 (2 cœurs Oryon à 4,61 GHz + 6 cœurs à 3,63 GHz, GPU Adreno 840),

16 Go de RAM,

Android 16 avec HyperOS 3.

Scores obtenus :

Xiaomi 17 : 3 156 points (monocoeur) / 9 254 points (multicoeurs),

Xiaomi 17 Pro : 3 025 points (monocoeur) / 9 178 points (multicoeurs).

À titre de comparaison, le Dimensity 9500 aperçu sur le OPPO Find X9 Pro affiche de meilleurs scores (3 393 points / 9 974 points), laissant présager une rivalité acharnée entre Qualcomm et MediaTek.

Annonce imminente

La série Xiaomi 17 (17, 17 Pro et 17 Pro Max) devrait être officialisée le 26 septembre en Chine, aux côtés d’HyperOS 3. On en saura alors plus sur les prix et les éventuelles versions globales.