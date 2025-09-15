Accueil » Qualcomm officialise le Snapdragon 8 Elite Gen 5 : le prochain monstre de puissance arrive

Qualcomm officialise le Snapdragon 8 Elite Gen 5 : le prochain monstre de puissance arrive

Qualcomm officialise le Snapdragon 8 Elite Gen 5 : le prochain monstre de puissance arrive

Qualcomm a confirmé que son Snapdragon Summit 2025 se tiendra du 23 septembre. Au programme : la présentation de son nouveau processeur haut de gamme, le Snapdragon 8 Elite Gen 5, successeur direct du Snapdragon 8 Elite lancé l’an dernier, et non comme le Snapdragon 8 Elite 2, comme on pouvait le penser initialement.

Pourquoi « Snapdragon 8 Elite Gen 5 » ?

Le nom peut surprendre, mais Qualcomm a clarifié : le « Gen 5 » ne signifie pas un saut de génération, mais bien la cinquième itération de la série Snapdragon 8.

La chronologie est simple :

Snapdragon 8 Gen 1

Snapdragon 8 Gen 2

Snapdragon 8 Gen 3

Snapdragon 8 Elite

Snapdragon 8 Elite Gen 5

L’objectif de ce système est de simplifier la lecture de la gamme pour les consommateurs et les constructeurs.

L’importance du label « Elite »

Depuis 2024, Qualcomm réserve l’appellation Elite à ses plateformes les plus avancées. Le Snapdragon 8 Elite avait introduit le CPU Oryon, architecture maison optimisée pour les performances et l’efficacité énergétique.

Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 poursuit cette logique : il incarne le summum de la série Snapdragon 8, avec des gains attendus en puissance brute, en IA embarquée et en consommation énergétique.

Et pour les smartphones ?

La stratégie de Qualcomm est claire : unifier ses produits haut de gamme sous une nomenclature cohérente, tout en gardant le terme Elite comme repère d’exclusivité.

Premier à dégainer : Xiaomi, qui équipera sa prochaine série Xiaomi 17 du Snapdragon 8 Elite Gen 5, dès la fin septembre. On peut donc s’attendre à voir ce SoC au cœur de nombreux flagships Android de 2026.

Cette évolution du naming n’est pas qu’une question de marketing : elle traduit la volonté de Qualcomm de rendre plus lisible sa roadmap, alors que la bataille fait rage contre Apple (A19 Pro), Samsung (Exynos 2600) et MediaTek (Dimensity 9500).

Avec le Snapdragon 8 Elite Gen 5, Qualcomm veut réaffirmer sa place de leader dans le haut de gamme Android, tout en consolidant son écosystème autour d’un langage clair et d’une image premium.