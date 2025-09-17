Accueil » Xiaomi 15T, Pad Mini, Watch S4, OpenWear et plus : tout savoir sur l’évènement du 24 septembre

Xiaomi a confirmé qu’elle tiendra un grand événement international le 24 septembre. L’événement se tiendra à Munich, en Allemagne, comme l’a annoncé l’entreprise sur ses réseaux sociaux. Le constructeur chinois y dévoilera une large gamme de produits — allant des tablettes haut de gamme aux montres connectées, en passant par des écouteurs, bracelets connectés et équipements pour la maison intelligente.

Après plusieurs mois réservés au marché chinois, ces nouveautés s’apprêtent enfin à faire leur entrée sur la scène mondiale.

Des tablettes pour tous les usages

Xiaomi a confirmé le lancement de la série Xiaomi 15T, le prochain modèle de sa gamme de smartphones phares 2025. Souvent présentés comme des smartphones « flagships killers », les smartphones de la série T de Xiaomi devraient être dotés d’un matériel haut de gamme, tout en maintenant un prix raisonnable.

Il est probable que la série soit équipée des puces Dimensity de MediaTek, un modèle phare, à l’instar de ses prédécesseurs. On s’attend également à ce qu’ils soient équipés d’appareils photo optimisés par Leica, Xiaomi confirmant elle-même l’intégration d’un téléobjectif « 5x Pro ». Ce dernier correspond au slogan « Far Closer » du lancement.

Xiaomi devrait lancer la Xiaomi Pad Mini, version internationale du Redmi K Pad. Cette tablette compacte mise sur un écran 8,8 pouces 3K avec rafraîchissement 165 Hz et une puce MediaTek Dimensity 9400+, le tout épaulé par une batterie de 7 500 mAh et une charge 67 W.

Légère et puissante, elle vise directement les amateurs d’iPad Mini.

La marque proposera aussi une Redmi Pad 2 Pro, équipée d’un écran 12,1 pouces 2,5K à 120 Hz. Plus abordable, elle embarque une charge rapide 45 W et cible avant tout le multimédia et la productivité familiale.

Une nouvelle montre connectée : Xiaomi Watch S4

La Xiaomi Watch S4 (41 mm) sera officialisée avec un écran AMOLED de 1,32 pouce et un poids plume de 32 g. Elle intègre les fonctions classiques de suivi santé (cardio, SpO₂, sommeil) et propose jusqu’à 8 jours d’autonomie. Une montre qui combine élégance et praticité pour un usage quotidien.

Audio : OpenWear Stereo Pro et Smart Band 10

Xiaomi présentera les OpenWear Stereo Pro, des écouteurs à conception ouverte offrant 8,5 heures d’autonomie, une certification IP54 et une architecture audio hybride pensée pour restituer toutes les fréquences avec précision.

Côté wearables, le Xiaomi Smart Band 10 Ceramic White Edition fera aussi ses débuts. Avec son écran AMOLED ultra-lumineux (1 500 nits) et ses fonctions avancées (fréquence cardiaque, oxygène sanguin, suivi sportif), il s’adresse aux sportifs et aux amateurs de design raffiné.

Maison connectée : caméra et robot aspirateur

La Xiaomi Smart Camera C701 viendra renforcer l’offre de sécurité domestique. Elle filme en 4K, suit automatiquement humains et animaux, et propose un mode de confidentialité.

Pour l’entretien, Xiaomi lancera le Robot Vacuum 5 Pro, doté d’une IA de reconnaissance d’objets et d’une base d’auto-nettoyage. Déjà disponible en Chine depuis juillet, il arrive enfin à l’international.

Un lancement mondial stratégique

Avec ce flot de nouveaux produits, Xiaomi cherche à renforcer son écosystème dans les marchés internationaux, au-delà des smartphones. L’accent est mis sur la diversité — tablettes premium, objets connectés pour la maison et wearables abordables — afin de séduire un public large, des étudiants aux familles en passant par les technophiles.