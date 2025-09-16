Accueil » HyperOS 3 : plus de 80 smartphones Xiaomi testent la mise à jour Android 16

HyperOS 3 : plus de 80 smartphones Xiaomi testent la mise à jour Android 16

HyperOS 3 : plus de 80 smartphones Xiaomi testent la mise à jour Android 16

Xiaomi prépare le déploiement de HyperOS 3, sa nouvelle interface basée sur Android 16. Après une première vague de bêta limitée, la marque chinoise élargit désormais les tests à plus de 80 modèles de smartphones et tablettes.

Selon XiaomiTime, la mise à jour HyperOS 3 est actuellement testée sur une large gamme de produits :

Les flagships comme les Xiaomi 15, 14 et 13 (y compris les déclinaisons Pro, Ultra et T).

Les pliables de la série MIX Fold et le MIX Flip.

Les tablettes Pad 6, 7 et 7S Pro.

Les séries Redmi K, Redmi Note, Redmi Pad et Redmi Turbo, couvrant le milieu et l’entrée de gamme.

Les modèles POCO, allant des C75 aux F7, en passant par les M7 et X7.

Cette diversité montre que Xiaomi ne limite pas ses nouveautés aux appareils haut de gamme, mais veut en faire profiter un maximum d’utilisateurs.

Quelles nouveautés avec HyperOS 3 ?

La mise à jour ne se contente pas d’intégrer Android 16, elle apporte aussi plusieurs nouveautés visuelles et fonctionnelles :

Xiaomi Super Islan d: inspirée de la Dynamic Island d’Apple, elle permet de gérer jusqu’à trois fenêtres flottantes simultanées pour le multitâche.

d: inspirée de la Dynamic Island d’Apple, elle permet de gérer jusqu’à trois fenêtres flottantes simultanées pour le multitâche. Nouvelle interface : couleurs plus vives, design « verre liquide » dans la barre de recherche et les menus.

Écosystème renforcé : possibilité d’exécuter des applis Android sur macOS, de déverrouiller des produits Apple avec un smartphone Xiaomi, de partager fichiers et notifications entre plateformes.

Sécurité et vie privée : double authentification, protection renforcée des données, contrôle plus fin des autorisations des applis.

Quand sortira HyperOS 3 ?

Xiaomi a prévu de lancer officiellement HyperOS 3 le 24 septembre 2025, en même temps que la sortie de la série Xiaomi 15T. Les autres modèles de la liste devraient suivre progressivement, selon les calendriers régionaux.

Avec HyperOS 3, Xiaomi pousse encore plus loin l’intégration matériel-logiciel et mise sur des innovations qui rappellent Apple… mais adaptées à l’univers Android. Multitâche fluide, pont avec macOS et nouvelles protections de données : la mise à jour pourrait bien marquer un tournant pour l’écosystème Xiaomi.