MediaTek officialise la présentation du Dimensity 9500 : rendez-vous le 22 septembre

MediaTek a confirmé via une publication sur Weibo que son prochain SoC haut de gamme, le Dimensity 9500, sera dévoilé lors d’un événement fixé au 22 septembre à 14 h (heure locale).
Cette nouvelle puce alimentera dans un premier temps les smartphones premium de Vivo et Oppo, avant d’arriver chez d’autres constructeurs.
Dimensity 9500 : caractéristiques techniques clés
Le futur fleuron de MediaTek adopte une configuration CPU 1+3+4 :
- 1 cœur Travis (Arm X9) cadencé à 4,21 GHz,
- 3 cœurs Alto (Arm X9) à 3,50 GHz,
- 4 cœurs Gelas (Arm A7 améliorés) à 2,7 GHz.
Côté graphique, on retrouve un GPU Mali-G1 Ultra MC12, bâti sur une nouvelle architecture :
- +40 % d’efficacité énergétique,
- +40 % de performances en ray tracing,
- Jusqu’à 100 FPS sur les jeux compatibles.
Autres spécifications notables :
- 16 Mo de cache L3, 10 Mo SLC, support SME instructions,
- NPU 9.0 atteignant environ 100 TOPS en IA,
- Mémoire LPDDR5x (10,667 Mbps) et stockage UFS 4.1.
Benchmarks déjà impressionnants
Le Vivo X300 Pro (version satellite) a récemment dépassé la barre des 4 millions de points sur AnTuTu, devenant le premier Android à atteindre ce score. Mais selon de nouvelles fuites, le OPPO Find X9 Pro (également compatible satellite) aurait fait encore mieux.
Lancements attendus :
- Vivo X300 : le 13 octobre 2025 en Chine,
- OPPO Find X9 : le 21 octobre 2025.
En parallèle, la marque a confirmé travailler sur son futur Dimensity 9600, gravé en 2 nm et attendu en production de masse au second semestre 2026.