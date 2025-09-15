Accueil » Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro, et Xiaomi 17 Pro Max : trois nouveaux flagships pour défier l’iPhone 17

Pas de Xiaomi 16 ! Xiaomi a officiellement confirmé l’arrivée de sa nouvelle gamme premium, la série Xiaomi 17, qui sera la première à embarquer le tout récent Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Au programme : trois modèles — Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro, et Xiaomi 17 Pro Max — destinés à rivaliser directement avec la nouvelle série iPhone 17 d’Apple.

Xiaomi 17 : Trois modèles pour couvrir tous les besoins

Xiaomi a choisi une stratégie ambitieuse avec trois déclinaisons :

Xiaomi 17 : le flagship standard, proposé dès 4 499 CNY (12/256 Go), sans hausse de prix par rapport à la précédente génération.

Xiaomi 17 Pro : une version compacte, pensée pour ceux qui veulent un smartphone puissant dans un format plus maniable.

Xiaomi 17 Pro Max : décrit comme le smartphone le plus puissant de l’histoire de Xiaomi, notamment sur le plan technologique et photo.

Les Xiaomi 17 et 17 Pro devraient proposer des écrans OLED 6,3 pouces 2K aux bordures ultra fines. Le 17 Pro Max, lui, monterait jusqu’à 6,8 pouces, parfait pour ceux qui privilégient l’immersion et le multimédia.

Autonomie XXL

Xiaomi frappe fort avec des batteries massives :

Xiaomi 17 : 7 000 mAh

Xiaomi 17 Pro : 6 300 mAh + recharge sans fil

Xiaomi 17 Pro Max : jusqu’à 7 500 mAh

De quoi séduire les gros utilisateurs qui réclament plus d’endurance au quotidien.

Une partie photo de très haut niveau

Les Xiaomi 17 Pro et Pro Max devraient embarquer un capteur principal SmartSens 590 de 50 mégapixels, un ultra grand-angle 50 mégapixels, et un téléobjectif périscope 50 mégapixels avec fonction macro.

À l’avant, tous les modèles intégreraient un capteur selfie 50 mégapixels avec autofocus, une première pour Xiaomi sur une gamme complète.

Xiaomi 17 : Une offensive directe contre l’iPhone 17

Lu Weibing, le patron de la division smartphones de Xiaomi, a été clair : cette génération est conçue pour affronter l’iPhone 17 série pour série, génération pour génération. Avec un positionnement agressif, des batteries géantes et un appareil photo renforcé, Xiaomi veut séduire ceux qui hésitent encore entre Android et iOS.

Avec la série Xiaomi 17, la marque montre qu’elle veut passer un cap : un design affiné, une autonomie record, une photo haut de gamme, et surtout des prix contenus face à Apple.

Si les promesses sont tenues, Xiaomi pourrait bien signer l’une de ses meilleures ventes de ces dernières années.