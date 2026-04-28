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Intel Wildcat Lake : la réponse fanless au MacBook Neo a déjà un problème de prix

Intel Wildcat Lake : la réponse fanless au MacBook Neo a déjà un problème de prix

Intel veut remettre Windows dans la course des ultraportables silencieux. Avec Wildcat Lake, la promesse est séduisante : des puces compactes, sobres, capables d’alimenter des PC fins et sans ventilateur, avec une architecture à 2 cœurs performance, 4 cœurs basse consommation et un petit GPU Xe3.

Des performances correctes, sans miracle

Les premiers scores Geekbench du Core 5 320 évoquent 2 564 points en monocoeur et 8 122 points en multicoeurs. C’est nettement mieux qu’un Ryzen 5 7520U d’entrée de gamme, mais encore derrière l’Apple A18 Pro du MacBook Neo sur le monocœur comme sur le multicoeurs.

L’intérêt de Wildcat Lake n’est donc pas de battre Apple en puissance brute. Il est ailleurs : permettre à des PC Windows abordables d’être fins, silencieux et endurants.

Le problème, c’est le prix. Intel liste le Core 5 320 à 340 dollars et le Core 7 360 à 426 dollars en volume de 1 000 unités. C’est élevé pour une plateforme censée équiper des machines accessibles, surtout face à un MacBook Neo vendu à partir de 599 dollars.

Autrement dit, le coût du processeur seul risque de compliquer la mission des constructeurs PC. À moins de marges serrées ou de grosses remises OEM, les premiers laptops Wildcat Lake pourraient arriver plus chers qu’espéré.

Une bonne idée, mais une équation délicate

Wildcat Lake reste une plateforme intéressante. Intel annonce des usages fanless jusqu’à environ 11 W, avec la possibilité de monter plus haut avec ventilation, ce qui laisse de la flexibilité aux fabricants.

Mais, Intel joue ici une partie difficile : proposer une alternative Windows au MacBook Neo tout en vendant des puces dont le prix tire les machines vers le haut. Le concept est excellent. Le succès dépendra moins du silicium que du tarif final en rayon.