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Xiaomi 17 Max : le géant à batterie 8 000 mAh se préciserait pour mai

Xiaomi 17 Max : le géant à batterie 8 000 mAh se préciserait pour mai

Xiaomi préparerait un nouveau modèle grand format dans sa série 17. Selon Digital Chat Station, le Xiaomi 17 Max pourrait être lancé en Chine dans la seconde moitié de mai, avec un écran 6,9 pouces, une énorme batterie et une fiche technique très haut de gamme.

Un lancement attendu fin mai en Chine

Le Xiaomi 17 Max n’a pas encore été officialisé, mais les fuites se multiplient. Après une fenêtre évoquée en avril, le calendrier viserait désormais la deuxième moitié de mai. Xiaomi pourrait donc commencer à teaser l’appareil dès début mai.

Pour l’instant, aucune information fiable ne confirme une sortie internationale.

Un grand écran sans second affichage arrière

Contrairement aux Xiaomi 17 Pro et 17 Pro Max, le Xiaomi 17 Max n’intégrerait pas d’écran secondaire au dos. Ce choix permettrait à Xiaomi de réserver davantage d’espace interne à la batterie.

L’appareil serait équipé d’un écran OLED plat de 6,9 pouces en définition 1,5K, avec des bordures très fines et symétriques grâce à la technologie LIPO.

Une batterie record chez Xiaomi

Le vrai argument du Xiaomi 17 Max serait son autonomie. La fuite évoque une batterie de 8 000 mAh, potentiellement la plus grande jamais intégrée dans un smartphone Xiaomi grand public.

La charge resterait ambitieuse avec 100 W en filaire et 50 W sans fil, un duo qui placerait le téléphone dans une catégorie rare : celle des grands flagships capables de tenir longtemps sans sacrifier la vitesse de recharge.

Snapdragon haut de gamme et photo 200 mégapixels

Sous le capot, Xiaomi miserait sur le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Côté photo, le smartphone pourrait embarquer un capteur principal Samsung HPE de 200 mégapixels, accompagné d’un téléobjectif périscopique 50 mégapixels avec zoom optique 3x.

La fiche technique mentionne aussi un lecteur d’empreintes ultrasonique 3D, une résistance avancée à l’eau et à la poussière, ainsi que des haut-parleurs stéréo symétriques.

Un Max pensé pour l’endurance premium

Avec ce modèle, Xiaomi semble vouloir répondre à une demande simple : un smartphone très puissant, très grand, mais surtout beaucoup plus endurant. Le Xiaomi 17 Max ne chercherait pas à impressionner par un écran arrière ou un design expérimental, mais par une proposition plus pragmatique.

Un grand écran, une très grosse batterie, une puce flagship et une photo ambitieuse : si le prix reste cohérent, ce « Max » pourrait devenir l’un des modèles les plus rationnels de la série 17.