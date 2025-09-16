Xiaomi 17 Pro : un premier aperçu officiel avec écran secondaire à l’arrière

Coup de théâtre chez Xiaomi : le constructeur a officiellement annoncé qu’il sautait la série Xiaomi 16 pour passer directement à la gamme Xiaomi 17.

Après avoir confirmé hier que la série Xiaomi 17 serait dévoilée plus tard ce mois-ci en Chine, la marque a publié aujourd’hui les premiers teasers officiels de ses modèles Xiaomi 17 Pro et 17 Pro Max. La grande nouveauté de cette génération réside dans le module photo.

Xiaomi 17 Pro / Pro Max : Un écran secondaire pour la série Pro

Le buzz est né d’un changement de photo de profil sur le compte officiel Weibo de Xiaomi. L’image a rapidement été retirée, ce qui a laissé planer le doute : erreur involontaire ou stratégie marketing parfaitement calculée ? Quoi qu’il en soit, désormais la firme chinoise a dévoilé ce que l’on retrouve au dos de l’appareil.

Sur la photo, on distingue un large module rectangulaire aux coins arrondis. Celui-ci abrite l’appareil photo principal, un téléobjectif périscope, mais surtout un écran secondaire occupant une place conséquente aux côtés des capteurs.

Sous cet écran, on retrouve un troisième capteur, probablement un ultra grand-angle, accompagné d’un flash LED. Comme attendu, la collaboration avec Leica est toujours mise en avant via le branding visible sur le module.

Le petit écran arrière ne servirait pas uniquement de gadget. Il pourrait afficher :

l’heure,

les notifications essentielles,

ou encore servir de viseur pour selfies avec le capteur principal, comme sur certains flip phones (ex : Mix Flip 2).

À noter que Xiaomi avait déjà exploré ce concept avec le Mi 11 Ultra, mais l’écran arrière était alors beaucoup plus petit.

Deux formats Pro, une version standard

Xiaomi 17 Pro

Écran AMOLED 6,3 pouces – 1.5K, rafraîchissement adaptatif 1-120 Hz

Batterie 6 300 mAh avec recharge 100W filaire et 50W sans fil

et Format compact pour un flagship premium

Xiaomi 17 Pro Max

Grand écran 6,8 pouces – 2K, ratio écran/façade de 94 %

Batterie massive 7 500 mAh

Le modèle « ultra haut de gamme » de la série

Xiaomi 17

Version standard, plus abordable mais équipée du même processeur.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 confirmé

Autre certitude, le Snapdragon 8 Elite Gen 5, récemment officialisé par Qualcomm, sera la puce qui équipera toute la série Xiaomi 17. Le Xiaomi 17 Pro Max, en tant que modèle le plus haut de gamme, bénéficiera donc de ce processeur de dernière génération, garantissant des performances parmi les meilleures du marché.

Une montée en gamme assumée

Avec ce double écran et son module photo imposant, le Xiaomi 17 Pro Max se positionne clairement face aux iPhone 17 Pro Max et Galaxy S26 Ultra attendus en 2026. Xiaomi semble vouloir marquer les esprits avec une identité visuelle forte et une expérience utilisateur unique, notamment pour la photo.