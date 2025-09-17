Accueil » Pourquoi l’iPhone Air est-il sans carte SIM ? La réponse de Tim Cook

Pourquoi l’iPhone Air est-il sans carte SIM ? La réponse de Tim Cook

Pourquoi l'iPhone Air est-il sans carte SIM ? La réponse de Tim Cook

Apple a créé la surprise en lançant l’iPhone Air, son smartphone le plus fin jamais conçu (5,6 mm seulement). Mais cette finesse extrême a immédiatement soulevé une question : quelle autonomie peut-on vraiment attendre d’un appareil si mince ?

Tim Cook a répondu directement après la keynote. Selon lui, l’iPhone Air doit son autonomie « solide » au retrait complet du logement SIM.

iPhone Air : Plus de SIM, plus de batterie

Le PDG d’Apple explique que l’espace libéré par la suppression de la carte SIM physique a permis d’étendre la batterie sur toute la largeur de l’appareil.

L’iPhone Air est 100 % eSIM, une première à l’échelle mondiale. Apple en a profité pour loger une batterie plus large qu’attendu dans un châssis ultrafin.

« Nous avons conçu l’iPhone Air de l’intérieur vers l’extérieur. En retirant la SIM physique, nous avons pu prolonger la batterie dans les zones libérées. C’est une innovation incroyable », a déclaré Tim Cook.

Un tournant pour l’eSIM

Aux États-Unis, les iPhone ne proposaient déjà plus de tiroir SIM depuis 2022. Mais l’iPhone Air marque la disparition totale du format physique partout dans le monde.

Cela confirme la volonté d’Apple de pousser l’adoption massive de l’eSIM. Ainsi, les utilisateurs devront donc gérer intégralement leurs forfaits via des QR codes ou des applis opérateurs.

La finesse avant tout

Avec ses 5,6 mm, l’iPhone Air est environ 2 mm plus fin que le Galaxy S25 Edge, lui aussi pensé comme un ultra-slim. Samsung a conservé un tiroir SIM mais a dû accepter un appareil un peu plus épais. Apple, de son côté, a choisi de tout miser sur la minceur, quitte à sacrifier la compatibilité avec les cartes SIM traditionnelles.

Apple promet une autonomie d’une journée complète, mais seuls les tests confirmeront si la finesse n’a pas trop compromis l’endurance.

Sur le papier, le pari semble réussi grâce à l’optimisation interne. Dans les faits, les usages intensifs (vidéo, 5G, jeux) pourraient rapidement révéler les limites d’un châssis aussi compact.