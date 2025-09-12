Accueil » vivo X300 et X300 Pro : lancement prévu le 13 octobre avec le Dimensity 9500

vivo X300 et X300 Pro : lancement prévu le 13 octobre avec le Dimensity 9500

vivo X300 et X300 Pro : lancement prévu le 13 octobre avec le Dimensity 9500

Après plusieurs semaines de teasing, les prochains flagships de vivo commencent à se préciser. Selon le leaker réputé Digital Chat Station, la série vivo X300 devrait être dévoilée en Chine autour du 13 octobre 2025, peu après les congés de la fête nationale.

Ces modèles seront les premiers smartphones au monde à intégrer le tout nouveau Dimensity 9500 de MediaTek, avec des innovations marquantes en photo, stockage et design.

vivo x300 : Performances de pointe avec le Dimensity 9500

Le vivo X300 Pro a récemment affiché un score record de 4 millions+ sur AnTuTu 11, grâce à son processeur Dimensity 9500 associé à une gestion thermique optimisée.

Les deux modèles tourneront sous OriginOS 6 basé sur Android 15, et devraient proposer des configurations musclées pour rivaliser avec les iPhone 17 et Galaxy S25 Ultra.

Mais la vraie surprise vient du système de stockage : le vivo X300 Pro sera le premier smartphone au monde à embarquer du dual UFS 4.1 4-Lane, doublant la vitesse de lecture/écriture par rapport aux standards actuels (jusqu’à 8,6 Gb/s).

Une photo au niveau « Pro » avec Zeiss et un de capteur 200 mégapixels

vivo confirme son partenariat avec Zeiss pour pousser encore plus loin la photographie mobile :

vivo X300 Pro : capteur principal 50 mégapixels Sony LYT-828 (1/1,28”) avec ouverture f/1.57 + téléobjectif périscope de 200 mégapixels Samsung HPB de 4ᵉ génération.

vivo X300 : capteur principal de 200 mégapixels Samsung HPB + téléobjectif 50 mégapixels Sony LYT-602 APO avec zoom périscope et mode macro.

Les deux modèles profiteront d’un ultra grand-angle 50 mégapixels Samsung JN5 et d’une selfie cam Zeiss 50 mégapixels grand-angle avec autofocus.

De plus, vivo promet un meilleur contrôle des reflets et du ghosting grâce au revêtement Zeiss T* et à des verres bleus haut de gamme déjà vus sur le X200 Ultra.

Design, écran et innovations

Le vivo X300 Pro embarquera un écran 6,78 pouces 2K OLED LTPO tandis que le vivo X300 classique optera pour un 6,31 pouces 8T LTPO BOE Q10+, successeur direct du vivo X200 Pro mini.

Le design sera ultra-fin, avec une épaisseur de 7 mm seulement au point le plus fin.

Parmi les autres nouveautés :

Un nouveau moteur haptique X-axis 751 440, le plus puissant jamais intégré à un vivo, offrant un retour de vibration comparable à des modèles 1016.

Une puce amplificateur de signal maison combinant 1 booster de communication + 4 boosters Wi-Fi, une première mondiale.

Une protection visuelle à 1 nit pour limiter la fatigue oculaire.

Un lecteur d’empreinte ultrasonique sous l’écran et une certification IP68/69.

Autonomie et recharge

Les rumeurs annoncent que le vivo X300 aura une batterie de 6 000 mAh, tandis que le vivo X300 Pro aura une batterie de 6 500 mAh. Les deux modèles supporteraient une charge 90W filaire et sans fil. De quoi rivaliser avec les smartphones endurance comme les Xiaomi 16 ou OnePlus 15 (7,000 mAh).

Le lancement du vivo X300 et du X300 Pro serait fixé au 13 octobre en Chine. Une semaine plus tard, OPPO pourrait répliquer avec son Find X9 équipé du même Dimensity 9500 (sortie mondiale attendue le 28 octobre).

La bataille des flagships chinois d’octobre s’annonce donc particulièrement intéressante, avec un vivo qui semble miser sur la photo haut de gamme, l’innovation matérielle et l’autonomie XXL.