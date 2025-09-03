MediaTek Dimensity 9500 : specs, date de sortie et smartphones compatibles

Le mois de septembre 2025 s’annonce décisif pour l’industrie mobile. Quelques jours avant l’arrivée du Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, alias Snapdragon 8 Elite 2, MediaTek s’apprête à lever le voile sur son prochain processeur haut de gamme : le Dimensity 9500.

Grâce à une fuite signée Digital Chat Station, la plupart des caractéristiques techniques sont déjà connues. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que MediaTek vise haut pour concurrencer son rival historique.

Dimensity 9500 : Un CPU nouvelle génération gravé en 3 nm

Le Dimensity 9500 repose sur le procédé N3P de TSMC, une évolution du 3 nm offrant des performances accrues et une meilleure efficacité énergétique.

La configuration CPU adopte une architecture full big-core déjà utilisée par MediaTek, mais optimisée :

1 cœur Cortex-X930 cadencé à 4,21 GHz,

3 cœurs Cortex-X930 à 3,5 GHz,

4 cœurs Cortex-A730 à 2,7 GHz.

Cette organisation garantit une puissance de calcul brute tout en optimisant la répartition des tâches selon les usages.

Un nouveau GPU Mali taillé pour le ray tracing

Côté graphique, le Dimensity 9500 intègre une Mali-G1 Ultra MC12. Plus qu’un simple boost de fréquence, cette puce repose sur une nouvelle micro-architecture offrant deux avantages majeurs : un ray tracing plus fluide, et une consommation énergétique réduite pour un meilleur équilibre entre puissance et autonomie.

De quoi séduire les amateurs de jeux mobiles et les créateurs de contenus exigeants.

Une IA dopée à 100 TOPS

Le processeur embarque le NPU 9.0, capable d’atteindre environ 100 TOPS (trillions d’opérations par seconde). À titre de comparaison, cela représente un bond significatif par rapport à la génération précédente, confirmant la place centrale de l’IA on-device dans les smartphones de demain.

Une compatibilité photo pensée pour Vivo

Fait intéressant, le Dimensity 9500 pourrait être associé au Vivo V3+ ISP, mais cette intégration resterait exclusive aux smartphones Vivo. De quoi permettre à la marque chinoise de proposer une expérience photo optimisée par MediaTek.

Mémoire, stockage et caches généreux

Le Dimensity 9500 mise également sur une mémoire LPDDR5X atteignant 10 667 Mb/s, un stockage UFS 4.1 en 4 lanes, 16 Mo de cache L3 et 10 Mo de cache système.

Ces choix garantissent à la fois vitesse et fluidité, que ce soit pour les applications, le multitâche ou le gaming.

Lancement et premiers smartphones compatibles

Selon les dernières fuites, MediaTek présentera officiellement le Dimensity 9500 le 22 septembre 2025. Le processeur devrait faire ses débuts sur le Vivo X300, suivi de le OPPO Find X9 en octobre.

Face au Snapdragon 8 Elite Gen 5 attendu dès le 23 septembre, le duel entre Qualcomm et MediaTek promet d’être particulièrement intense cette année.

MediaTek vise le trône du haut de gamme

Avec le Dimensity 9500, MediaTek démontre qu’il n’a plus rien à envier à Qualcomm. Entre sa gravure en 3 nm, sa puissance CPU, son GPU optimisé pour le ray tracing et son NPU surpuissant, le processeur coche toutes les cases du smartphone premium de 2025-2026.

Reste à voir si les fabricants et les utilisateurs suivront, et si les performances réelles tiendront les promesses affichées.