Réparabilité : Le Pixel 10 Pro enterre la concurrence, adieu la colle et les outils complexes !

Google frappe fort avec son nouveau Pixel 10 Pro, qui pourrait bien être son téléphone le plus simple à réparer. Un démontage publié par JerryRigEverything révèle un appareil pensé pour la réparabilité, dans un secteur où la tendance était plutôt à l’inverse.

Un guide de réparation de 234 pages et des pièces officielles

Contrairement à beaucoup de concurrents, Google a mis en place un véritable écosystème autour de la réparation.

Les pièces officielles sont disponibles via iFixit.

Un guide de réparation complet de 234 pages a été publié gratuitement par Google.

Un vrai pas en avant pour les utilisateurs, mais aussi pour les réparateurs indépendants, qui peuvent désormais travailler dans de meilleures conditions.

Des réparations simples et rapides

Dans sa vidéo, JerryRigEverything insiste sur la simplicité des réparations les plus courantes. L’écran, par exemple, peut être retiré et remplacé en à peine deux minutes par un technicien expérimenté.

Le changement de batterie est encore plus impressionnant. Fini la colle difficile à retirer : Google a intégré un système d’onglets verts qui permet de l’extraire facilement, rendant l’opération accessible à presque tout le monde.

Apple et les autres : un contraste saisissant

Si Apple propose déjà son programme Self Service Repair, il reste complexe et contraignant :

Outils encombrants et coûteux à louer,

Pièces liées au numéro de série de chaque appareil,

Processus intimidant pour l’utilisateur lambda.

À l’inverse, Google mise sur une approche plus ouverte, plus simple et plus respectueuse de l’utilisateur. Le Pixel 10 Pro devient ainsi un allié du droit à la réparation, un mouvement qui prend de plus en plus d’ampleur.

Pourquoi c’est important ?

La réparabilité n’est pas qu’une question de confort, c’est aussi un enjeu écologique et économique. Moins de smartphones jetés = moins de déchets électroniques, et la possibilité pour les utilisateurs de prolonger la durée de vie de leur appareil à moindre coût.

Avec ce Pixel 10 Pro, Google envoie un signal fort à l’industrie. Si cette tendance s’impose, les consommateurs pourraient enfin avoir des téléphones aussi performants qu’accessibles à réparer.