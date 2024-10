Vivo X200 Pro mini : Le smartphone compact qui a tout d’un grand

Vivo frappe fort avec le Vivo X200 Pro Mini, un smartphone compact qui concentre toutes les qualités d’un flagship haut de gamme. Lancé à un prix abordable, ce petit bijou technologique est le premier au monde à embarquer la puissante puce MediaTek Dimensity 9400.

Le Vivo X200 Pro Mini est équipé d’un écran OLED LTPO de 6,3 pouces avec une résolution 1.5K (2640 × 1216 pixels). Ce format compact, idéal pour une utilisation à une main, offre un excellent compromis entre confort visuel et portabilité.

L’écran bénéficie d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et de la technologie LTPO de BOE, qui permet de réduire la fréquence de rafraîchissement jusqu’à 0,1 Hz pour une économie d’énergie optimale. Vivo annonce également une luminosité maximale de 4 500 nits, un chiffre impressionnant.

Vivo X200 Pro Mini, une autonomie record

Le X200 Pro Mini se distingue par sa batterie BlueVolt de 5 700 mAh, une capacité supérieure à celle de la plupart des flagships du marché. Couplée à la charge rapide filaire de 90 W et à la charge sans fil de 30 W, cette batterie garantit une autonomie exceptionnelle.

Le X200 Pro Mini est propulsé par le processeur MediaTek Dimensity 9400, gravé en 3 nm. Ce processeur ultra-puissant offre des performances supérieures à celles du Snapdragon 8 Gen 3 et de le Exynos 2400. Il est associé à 16 Go de RAM LPDDR5X Ultra Pro et jusqu’à 1 To de stockage UFS 4.0.

Le vivo X200 Pro Mini embarque un capteur principal Sony LYT818 de 50 mégapixels avec optiques Zeiss, un ultra grand angle ISOCELL JN1 de 50 mégapixels et un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels avec zoom optique 3x et zoom numérique 100x. La puce d’imagerie Vivo V3+ améliore la qualité des photos.

Un smartphone compact sans compromis

Le Vivo X200 Pro Mini est un smartphone compact qui ne fait aucun compromis sur les performances, l’autonomie et la photographie. Il est également doté d’un design élégant et proposé en plusieurs coloris attrayants.

Le marché des smartphones compacts est en plein essor, et le Vivo X200 Pro Mini montre qu’il est possible de proposer des appareils puissants et élégants dans un format réduit. Espérons que d’autres fabricants s’inspireront de ce modèle pour offrir davantage d’options aux utilisateurs en quête de compacité et de performances.