Vivo X300 : design ultra-fin et caméras Zeiss de 200 mégapixels dévoilés

Le futur Vivo X300 continue de se dévoiler par petites touches grâce à Han Boxiao, chef de produit chez Vivo. Après avoir confirmé la présence de deux capteurs Zeiss de 200 mégapixels et d’un nouveau téléobjectif périscopique, il partage aujourd’hui un premier aperçu du design.

Vivo X300 : Un profil latéral qui surprend

Sur l’image publiée, on découvre un smartphone à la silhouette particulièrement fine et épurée. Contrairement aux attentes, la bosse photo reste contenue : seulement 1,28 mm au-dessus du verre arrière, soit l’équivalent des modèles d’il y a 10 ans.

Cette prouesse est rendue possible par un procédé inédit de « cold-carving », qui utilise un verre trois fois plus épais que la normale. Sa fabrication nécessite beaucoup plus de temps et de précision, au point qu’une seule entreprise en Chine est capable de produire ce type de verre.

Plus fin que la génération précédente

Le Vivo X300 et le X300 Pro affichent une épaisseur de 7 mm au point le plus fin, soit environ 1 mm de moins que les X200/X200 Pro. Une réduction d’autant plus impressionnante que Vivo y intègre une batterie plus grande et un module photo encore plus ambitieux.

Boxiao insiste : malgré sa puissance photo, le design reste fluide et naturel, avec des transitions douces sur les bords pour un confort en main supérieur.

Une montée en gamme stratégique

Le Vivo X300 devrait marquer un tournant pour la marque :

Caméras Zeiss de 200 mégapixels en double.

Nouveau téléobjectif périscopique

Design ultra-fin et premium

Premiers smartphones au monde sous MediaTek Dimensity 9500 (3 nm TSMC)

La gamme est attendue pour octobre 2025 en Chine, avec une annonce mondiale probable dans les semaines qui suivront.

En résumé : Vivo mise gros avec le X300. En combinant finesse extrême, design raffiné et puissance photo inédite, la marque espère frapper un grand coup sur le marché des flagships et concurrencer frontalement Oppo, Xiaomi et Samsung.