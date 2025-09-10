OPPO Find X9 : batterie géante de 7 500 mAh confirmée avant le lancement

Alors qu’Apple vient tout juste de dévoiler son iPhone 17, OPPO prépare déjà la riposte. Zhou Yibao, chef de produit chez la marque, a confirmé plusieurs détails clés de la série Find X9, notamment la capacité impressionnante des batteries.

Find X9 / X9 Pro : Des batteries record sur les deux modèles

Le Find X9 standard sera équipé d’une batterie de 7 025 mAh, tandis que le Find X9 Pro embarquera une encore plus massive 7 500 mAh.

Les deux prendront en charge la charge filaire 80 W et la charge sans fil 50 W, de quoi garantir une autonomie exceptionnelle tout en conservant une recharge ultra-rapide.

Malgré ces batteries géantes, OPPO a réussi à conserver une certaine finesse :

Find X9 : 7,99 mm / 203 g

Find X9 Pro : 8,25 mm / 224 g

Un design symétrique et raffiné

OPPO mise sur un design premium avec des écrans plats et bords ultra-fins, symétriques sur les quatre côtés, une technologie de gravure à froid pour un rendu plus net et une nouvelle finition “Titanium”, qui devrait séduire les amateurs d’élégance et de solidité.

Des capacités photo inspirées du monde pro

La marque promet un bond en avant sur la vidéo et la photo, avec une suite logicielle inspirée de technologies d’imagerie de référence. L’objectif : rapprocher l’expérience des standards professionnels et renforcer la réputation d’Oppo dans le domaine du mobile photography.

Les Find X9 seront livrés avec ColorOS 16, optimisé pour mieux s’intégrer avec l’écosystème Apple.

Parmi les autres nouveautés :

Un nouveau substrat d’affichage pour une meilleure protection oculaire.

Une fonction anti-mal des transports visant à réduire l’inconfort visuel lors d’une utilisation prolongée.

Date de lancement

Le lancement est prévu en Chine début à mi-octobre, et une présentation globale attendue le 28 octobre.