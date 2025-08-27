Accueil » Vivo X300 Pro : un capteur Sony LYT828 et un téléobjectif Samsung pour la photo mobile

Le prochain fleuron de Vivo commence déjà à faire parler de lui, et pour cause : la marque chinoise a confirmé l’intégration de deux capteurs photo de nouvelle génération dans son futur vivo X300 Pro, attendu pour une sortie dès le mois prochain.

L’objectif ? Franchir un nouveau cap dans la photographie mobile haut de gamme.

Capteur principal Sony LYT828 : une évolution significative

Le vivo X300 Pro sera équipé du capteur Sony LYT828, successeur direct du LYT818 déjà utilisé avec succès dans le Vivo X200 Pro. Ce nouveau capteur de 50 mégapixels affiche une taille impressionnante de 1/1,28 pouce, avec des pixels de 1,22 µm, capables de capter davantage de lumière. L’objectif est clair : améliorer la qualité des images, notamment en faible luminosité, tout en conservant un rendu fidèle et détaillé.

Vivo intégrera également sa puce maison VS1, accompagnée du processeur d’image V3+, pour renforcer le traitement des clichés. On peut donc s’attendre à des performances photo très élevées, aussi bien en mode automatique qu’en configuration professionnelle avec les options avancées.

Un téléobjectif périscopique signé Samsung

Autre nouveauté de taille : le téléobjectif du vivo X300 Pro bénéficiera lui aussi d’une mise à niveau. Vivo devrait intégrer un capteur Samsung de 200 mégapixels pour offrir un zoom périscopique de haute précision. Bien que les caractéristiques techniques exactes n’aient pas encore été confirmées, il pourrait s’agir du capteur ISOCELL HP5, réputé pour sa gestion efficace du zoom optique combiné à un traitement numérique intelligent.

Ce duo de capteurs Sony-Samsung annonce donc une formule redoutable pour les amateurs de photographie mobile, avec des performances qui pourraient surpasser les références actuelles du marché.

vivo X300 Pro : Une batterie colossale pour accompagner la puissance photo

Le vivo X300 Pro a également été repéré dans la base de données de certification chinoise CMIIT avec une batterie de 6 500 mAh. Une capacité exceptionnelle qui laisse présager une excellente autonomie, même avec les modules photo activement sollicités ou en usage intensif de capture vidéo.

Le smartphone devrait tourner sous Android 16 avec la surcouche maison OriginOS/Funtouch OS, et embarquer le dernier processeur MediaTek Dimensity 9500, couplé à un maximum de 16 Go de RAM.

Lancement imminent pour un flagship très attendu

Selon les dernières fuites, le Vivo X300 Pro sera présenté officiellement en septembre 2025, avec une commercialisation progressive en Chine, puis à l’international, notamment en Inde. Si Vivo maintient son partenariat avec Zeiss, comme c’était le cas pour la série X200, on peut s’attendre à une qualité d’optique et de traitement encore plus soignée.

Avec ces choix de capteurs, la marque semble déterminée à concurrencer les plus grands, notamment le Galaxy S25 Ultra de Samsung et le futur iPhone 17 Pro d’Apple.

Le Vivo X300 Pro s’annonce comme un monstre de la photo mobile

Entre le nouveau capteur Sony LYT828, le téléobjectif Samsung de 200 mégapixels, et une autonomie prometteuse, le Vivo X300 Pro pourrait bien redéfinir les standards du smartphone photo en 2025. Si l’optimisation logicielle suit la montée en puissance matérielle, ce modèle pourrait s’imposer comme la meilleure alternative Android pour les photographes exigeants.