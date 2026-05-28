vivo s’apprête à élargir son écosystème audio. Le 29 mai, la marque dévoilera son premier casque circum-aural sans fil avec réduction active du bruit, un produit pensé pour accompagner ses smartphones, tablettes et ordinateurs.

Un casque léger avec ANC jusqu’à 58 dB

Selon vivo, ce nouveau casque pourra réduire le bruit ambiant jusqu’à 58 dB. Associée à un format over-ear, cette technologie devrait offrir une isolation plus immersive que de simples écouteurs intra-auriculaires.

La marque insiste aussi sur le confort : le casque pèserait seulement 238 grammes et utiliserait des coussinets en cuir ultra-souple pour les longues sessions d’écoute.

Audio spatial et autonomie XXL

Côté son, Vivo annonce une certification Hi-Res Audio Gold Label, des transducteurs dynamiques de 40 mm et un audio spatial « cinéma » avec effet surround à 360 degrés. L’objectif est clair : séduire autant les amateurs de musique que les joueurs et les utilisateurs de vidéo en mobilité.

L’autonomie serait l’un des grands arguments du produit, avec jusqu’à 75 heures d’écoute sur une seule charge.

Un produit pensé pour l’écosystème vivo

Le casque pourra se connecter à trois appareils en simultané, qu’il s’agisse d’un smartphone, d’une tablette ou d’un ordinateur. C’est une fonction précieuse pour les utilisateurs qui alternent entre appels, travail et divertissement.

Disponible en Cloud White et Breeze Purple, le casque sera présenté aux côtés de la série Vivo S60. Le prix, la disponibilité et un éventuel lancement international seront confirmés lors de l’événement.

Avec ce premier casque over-ear, Vivo ne se contente plus d’accompagner ses smartphones : la marque construit peu à peu un écosystème complet, où l’audio devient une extension naturelle de l’expérience mobile.