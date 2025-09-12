Gmail s’enrichit d’une nouveauté qui devrait simplifier la vie de tous ceux qui font régulièrement des achats en ligne. Google vient d’annoncer un nouvel onglet « Achats » dans Gmail, pensé pour rassembler automatiquement toutes vos commandes et faciliter leur suivi.

Fini les recherches interminables avec des mots-clés comme « FedEx » ou « UPS ». Avec ce nouvel onglet, Gmail regroupera tous vos e-mails liés aux achats (confirmations, factures, estimations de livraison, etc.) dans une vue dédiée.

Vos colis en cours d’acheminement apparaîtront en haut de l’onglet, avec une mise en avant particulière pour ceux censés arriver dans les prochaines 24 heures. C’est une amélioration bienvenue, surtout à l’approche des fêtes de fin d’année.

Promotions : moins de spams, plus de bons plans

Google profite aussi de cette mise à jour pour retravailler l’onglet Promotions, souvent perçu comme une poubelle à newsletters. Désormais, vous pourrez trier vos e-mails par « Les plus pertinents », un classement basé sur les marques et offres avec lesquelles vous interagissez le plus.

L’objectif est clair : transformer cet espace en une vitrine plus utile et personnalisée, un peu comme les publicités ciblées, mais appliquées à votre boîte mail. Bien entendu, vous pourrez revenir à l’affichage chronologique (« Les plus récents ») à tout moment.

Déploiement progressif

Ces nouveautés arriveront dans les prochaines semaines sur Gmail mobile (Android et iOS) pour les comptes personnels. L’onglet Achats fera aussi son apparition sur le Web, directement dans la barre latérale de Gmail.