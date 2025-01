Accueil » Galaxy S25 Ultra : Performances boostées et refroidissement amélioré

Samsung s’apprête à dévoiler ses nouveaux téléphones de la série Galaxy S25 lors de l’événement Unpacked du 22 janvier 2025. Parmi les modèles attendus, le Galaxy S25 Ultra suscite un intérêt particulier grâce à des rumeurs prometteuses sur ses performances et ses caractéristiques de refroidissement améliorées.

Le Galaxy S25 Ultra devrait être équipé d’une version overclockée du Snapdragon 8 Elite, un processeur déjà connu pour ses capacités impressionnantes, mais également sujet à des problèmes de surchauffe sur certains appareils récents. Heureusement, Ahmed Qwaider assure que les acheteurs n’ont pas à s’inquiéter.

Selon Qwaider, le Galaxy S25 Ultra offrira une augmentation des performances de 38 % par rapport au Galaxy S24 Ultra. Cela inclut une amélioration de 34 % des capacités graphiques et un gain de 43 % pour le processeur NPU (Neural Processing Unit).

Ces progrès confirment les précédentes rumeurs qui évoquaient des gains significatifs en performances monocœur et multicœur.

Galaxy S25 Ultra, un système de refroidissement optimisé

L’une des interrogations persistantes concernait la gestion de la chaleur sur le Galaxy S25 Ultra. Avec un processeur overclocké, les risques de surchauffe auraient pu être accrus. Cependant, le nouveau système de refroidissement du téléphone, capable d’offrir un taux de refroidissement amélioré de 42 %, devrait dissiper ces inquiétudes.

Les modèles Galaxy S25 et S25+, bien qu’équipés d’un système légèrement moins performant, bénéficieraient tout de même d’un taux de refroidissement 10 % supérieur à celui de leurs prédécesseurs. Qwaider affirme que ces appareils resteront agréables à manipuler, sans sensation de chaleur excessive pendant l’utilisation.

Design, caméra et recharge sans fil

Outre ses performances, le Galaxy S25 Ultra devrait introduire quelques ajustements de design. Le téléphone arborera des coins incurvés et des côtés plats, une évolution par rapport aux modèles précédents. Sur le plan photographique, l’appareil sera doté d’un nouvel ultra grand-angle, une mise à jour attendue pour satisfaire les amateurs de photographie. De plus, le Galaxy S25 Ultra proposera des vitesses de recharge sans fil plus rapides, bien que les détails exacts n’aient pas encore été confirmés.

Avec une augmentation significative des performances, un système de refroidissement optimisé et des améliorations dans le design et les fonctionnalités, le Galaxy S25 Ultra semble prêt à s’imposer comme l’un des meilleurs smartphones de 2025.

Si les rumeurs se confirment, les utilisateurs peuvent s’attendre à un téléphone puissant, élégant et conçu pour gérer les tâches les plus exigeantes sans compromis. Rendez-vous le 22 janvier pour découvrir ce que Samsung a réellement en réserve.