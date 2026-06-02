Accueil » vivo X500 Ultra : un zoom périscopique 10x serait en test pour défier OPPO et Huawei

vivo X500 Ultra : un zoom périscopique 10x serait en test pour défier OPPO et Huawei

vivo X500 Ultra : un zoom périscopique 10x serait en test pour défier OPPO et Huawei

vivo pourrait préparer une évolution majeure pour son prochain smartphone Ultra. Selon une nouvelle fuite, la marque testerait actuellement un téléobjectif périscopique 10x pour ce qui pourrait devenir le vivo X500 Ultra.

Si cette configuration arrive bien sur le modèle final, elle marquerait un changement stratégique important pour vivo, qui chercherait à renforcer sa position sur le terrain très disputé de la photographie longue distance.

vivo viserait un vrai zoom longue portée

Le vivo X300 Ultra actuel repose sur un unique téléobjectif périscopique de 200 mégapixels offrant un zoom optique d’environ 3,7x. Une approche polyvalente, mais moins ambitieuse en portée que certains concurrents récents.

OPPO, par exemple, aurait pris de l’avance avec le Find X9 Ultra, équipé d’un téléobjectif de 200 mégapixels en 3x et d’un second périscope de 50 mégapixels en 10x. Huawei avait également impressionné avec le Pura 80 Ultra et son système périscopique 9,4x.

Dans ce contexte, l’arrivée d’un véritable module 10x chez Vivo aurait du sens.

Le segment Ultra est devenu une course à l’appareil photo

Depuis plusieurs années, les smartphones Ultra ne se différencient plus seulement par leur puissance ou leur écran. Leur véritable terrain de bataille, c’est la photographie.

Les constructeurs ont d’abord augmenté la taille des capteurs, puis multiplié les téléobjectifs périscopiques, les ouvertures variables et les traitements computationnels avancés.

vivo fait partie des marques les plus agressives sur ce terrain, notamment grâce à son partenariat avec Zeiss. Un zoom 10x permettrait donc à la marque de répondre plus directement aux ambitions de OPPO, Honor, Xiaomi et Huawei.

Un prototype, pas encore une certitude

À ce stade, il ne s’agirait que d’une configuration en test. vivo pourrait encore modifier ses plans avant la production finale. Le principal défi sera d’intégrer un téléobjectif 10x sans trop alourdir le smartphone, augmenter son épaisseur ou faire exploser les coûts. Mais si vivo y parvient, le vivo X500 Ultra pourrait devenir l’un des flagships photo les plus intéressants de sa génération.