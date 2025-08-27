Samsung One UI 8 : Android 16 arrive bientôt sur votre Galaxy – Voici tout ce qu’il faut savoir

Samsung prépare une belle revanche après un lancement lent de One UI 7. Cette fois, la marque sud-coréenne n’a pas perdu de temps : les tests bêta de One UI 8 (basé sur Android 16) ont démarré dès le mois de mai 2025. Et, la sortie officielle est plus proche que jamais.

Voici un aperçu complet des appareils compatibles, dates de déploiement, et nouvelles fonctionnalités de One UI 8.

Appareils Galaxy compatibles avec One UI 8 (Android 16)

Samsung n’a pas encore officialisé la liste complète, mais grâce à sa politique de mises à jour transparente, voici les modèles qui recevront One UI 8 :

Galaxy S

S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge

S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE

S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE

S22, S22+, S22 Ultra

S21 FE

Galaxy Z (pliables)

Z Fold SE

Z Fold 6, Flip 6

Z Fold 5, Flip 5

Z Fold 4, Flip 4

Galaxy Tab

Tab S10, S10+, Ultra, FE et FE+

Tab S9, S9+, Ultra, FE et FE+

Tab S8, S8+, S8 Ultra

Tab S6 Lite (2024)

Tab A9, A9+

Tab Active 5 et 5 Pro

Galaxy A

A73

A56, A55, A54, A53

A36, A35, A34, A33

A26, A25, A24, A23

A17, A16, A15, A14 (LTE/5G)

A07, A06

Galaxy M et F

M/F56, M/F55, M/F54

M/F36, M/F35, M/F34, M/F33

M/F16, M/F15, M/F14

M/F06, M/F05

Galaxy C & XCover

C55

XCover 7 et 7 Pro

Calendrier de déploiement de One UI 8

Samsung prévoit de lancer la version stable de One UI 8 dès septembre 2025, en commençant par les Galaxy S25. Les Z Fold 6, Flip 6 et les S24 devraient également recevoir la mise à jour ce même mois.

Ensuite, le déploiement s’étendra progressivement aux autres modèles Galaxy (S, Z, Tab, A…), avec une promesse claire : tous les appareils éligibles recevront la mise à jour avant fin 2025.

Nouvelle stratégie chez Samsung : à l’avenir, les versions majeures de One UI sortiront en milieu d’année, en même temps que les nouveaux modèles pliables.

Quelles nouveautés dans One UI 8 ?

Avec One UI 8, Samsung introduit une série d’améliorations qui visent à rendre l’expérience utilisateur plus fluide, intelligente et personnalisable.

Côté productivité, une nouvelle interface pour Quick Share permet désormais d’afficher un écran plein pour l’envoi et la réception de fichiers, avec des onglets séparés selon l’action souhaitée. Le multitâche bénéficie aussi d’une amélioration notable : il devient enfin possible d’étirer une application en mode écran partagé sur toute la largeur de l’écran, offrant plus de flexibilité qu’auparavant. Du côté de Samsung DeX, on note l’ajout de nouveaux paramètres permettant de modifier la résolution ou encore l’orientation de l’écran, ce qui s’avère particulièrement utile sur des moniteurs verticaux.

En matière de personnalisation, One UI 8 introduit des fonds d’écran dynamiques qui changent subtilement de teinte en fonction de l’heure de la journée — plus clairs le matin, plus sombres le soir — pour une transition visuelle agréable. Samsung pousse également plus loin l’automatisation avec de nouvelles routines intelligentes : par exemple, l’interface peut désormais vous alerter en cas de météo froide, vous proposer un résumé matinal ou vous rappeler de prendre un parapluie en fonction de la météo prévue. L’édition des cartes de profil devient aussi plus intuitive grâce à un aperçu en direct des modifications.

Les applications système bénéficient elles aussi de nombreux raffinements. L’app Galerie est désormais capable de trier automatiquement les captures d’écran selon leur type — billets d’avion, bons de réduction, lieux, etc. L’explorateur de fichiers Mes fichiers permet de filtrer les téléchargements en fonction de l’application source, tout en optimisant l’affichage pour montrer davantage de contenu à l’écran. L’app Météo a été revisitée avec des animations plus douces et des visuels ultra-réalistes. L’application Rappels a quant à elle été entièrement repensée, avec un design plus moderne, des suggestions intelligentes dès la saisie et une barre d’outils enrichie pour insérer des éléments comme des dates, des lieux ou des images. Le Calendrier adopte également une nouvelle interface plus sombre pour soulager les yeux, et permet de glisser-déposer des rappels pour les reprogrammer facilement.

Côté confidentialité, le Dossier sécurisé permet désormais de configurer une empreinte digitale distincte pour y accéder, de masquer totalement les applications qui y sont stockées, et même de rendre invisible le dossier lui-même, notifications comprises. En matière d’accessibilité, Samsung introduit plusieurs nouvelles fonctions pratiques, comme la possibilité de zoomer l’écran à l’aide de boutons physiques, de contrôler la souris via le clavier, ou encore d’agrandir le clavier virtuel. Les aides auditives Bluetooth peuvent désormais être jumelées directement depuis les paramètres d’accessibilité.

Parmi les autres nouveautés notables, l’application Appareil photo permet maintenant de personnaliser le geste de balayage vertical pour accéder aux contrôles plutôt que de simplement changer de caméra. Le partage audio devient aussi plus simple grâce à un QR code scannable pour permettre à d’autres appareils de se connecter rapidement à votre source Bluetooth. La gestion des alarmes est optimisée avec un nouveau widget qui permet de contrôler un groupe entier d’alarmes directement depuis l’écran d’accueil, et vous pouvez désormais regrouper des alarmes existantes en quelques étapes.

Enfin, l’app Samsung Santé devient plus sociale en vous permettant de lancer des défis à vos amis et d’envoyer des rappels santé si vous les avez configurés à l’avance.

Votre Galaxy est-il sur la liste ? Que pensez-vous des nouveautés ?