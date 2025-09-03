Samsung Exynos 2600, le premier processeur 2 nm entre en production de masse

Un rapport en provenance de Corée du Sud confirme que Samsung est prête à lancer la production de masse de son processeur Exynos 2600.

Ce nouveau SoC haut de gamme, déjà repéré sur Geekbench, promet des gains de performances majeurs et pourrait marquer un tournant pour la division semi-conducteurs du géant coréen.

Exynos 2600 : gravure en 2 nm et nouvelle gestion thermique

Le Samsung Exynos 2600 sera le premier processeur mobile fabriqué avec le procédé de 2 nm GAA de l’entreprise. Après les difficultés rencontrées avec le 3 nm, Samsung semble avoir amélioré ses rendements et se rapproche enfin de TSMC, son grand rival.

Parmi les nouveautés majeures :

Gravure 2 nm GAA (Gate-All-Around) : plus de performance et d’efficacité énergétique

Heat Pass Block: une nouvelle technologie pour lutter contre la surchauffe, un des points faibles des anciens Exynos

Architecture CPU : 1 cœur Prime @ 3,8 GHz 3 cœurs Performance @ 3,26 GHz 6 cœurs @ 2,76 GHz



Premiers résultats sur Geekbench

Le processeur a déjà fait son apparition dans des benchmarks préliminaires. Même si les chiffres exacts n’ont pas encore été confirmés, les premières indications montrent des performances supérieures à celles du Exynos 2500 et potentiellement au niveau du Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Cela pourrait redorer l’image des puces Exynos, souvent critiquées pour leur manque de stabilité et leurs problèmes thermiques.

Galaxy S26 : une stratégie double avec Qualcomm et Exynos

Comme pour les générations précédentes, Samsung devrait appliquer une stratégie à deux processeurs :

Exynos 2600 pour certains marchés (Europe, Asie)

Snapdragon 8 Elite Gen 5 pour d’autres régions (États-Unis, Chine)

Cette approche permet à Samsung de réduire sa dépendance à Qualcomm, tout en démontrant ses avancées technologiques.

Le lancement du Galaxy S26 est prévu début 2026, et l’intégration du Exynos 2600 pourrait être un facteur clé pour repositionner Samsung face aux flagships équipés de puces TSMC de 2 nm.

Le Exynos 2600 est crucial pour Samsung, car il permettra à la marque de redorer l’image du Exynos — après des années de critiques, Samsung mise sur la stabilité et la gestion thermique, de montrer sa maîtrise du 2 nm avant la concurrence et renforcer la division semi-conducteurs, un secteur stratégique où Samsung veut reprendre du terrain.

Avec son Exynos 2600 gravé en 2 nm et équipé de la technologie Heat Pass Block, Samsung veut prouver qu’elle est capable de rivaliser avec TSMC et Qualcomm. Si les promesses sont tenues, le Galaxy S26 pourrait être le premier smartphone à démontrer la véritable renaissance des puces Exynos.