Moto G (2026) et Moto G Play (2026) : Motorola prépare deux champions du rapport qualité/prix

Alors que Motorola n’a pas encore officialisé leurs prix ni leurs dates de sortie, les Moto G (2026) et Moto G Play (2026) se dévoilent déjà à travers une fuite complète.

Deux smartphones d’entrée de gamme qui misent sur un design soigné, une grosse batterie et une fiche technique équilibrée pour séduire les petits budgets.

Moto G (2026) : le budget phone qui vise l’essentiel

Le Moto G (2026) reprend les codes de son prédécesseur mais améliore certains points stratégiques. On retrouve un écran 6,7 pouces HD+ à 120 Hz, protégé par du Gorilla Glass 3, et animé par le processeur MediaTek Dimensity 6300.

La partie photo mise sur un capteur principal de 50 mégapixels épaulé par un objectif Macro Vision, tandis que la caméra selfie passe à 32 mégapixels, une vraie montée en gamme pour ce segment.

Côté autonomie, Motorola mise sur une batterie de 5 200 mAh compatible avec la charge rapide 30 W. Le tout est complété par 4 Go de RAM (extensibles via RAM Boost), 128 Go de stockage extensibles par microSD, un jack 3,5 mm, des haut-parleurs stéréo Dolby Atmos, et une finition en simili cuir vegan.

Moto G Play (2026) : le retour du modèle ultra-abordable

Absent en 2025, le Moto G Play fait son grand retour en 2026 avec une fiche technique très correcte pour un smartphone qui devrait coûter moins de 150 dollars.

On y retrouve le même écran 6,7 pouces HD+ à 120 Hz, le même Dimensity 6300, et la même batterie de 5 200 mAh, mais avec une charge limitée à 18 W.

La différence se fait surtout sur la photo : un unique capteur arrière de 32 mégapixels avec la technologie Quad Pixel, et une caméra frontale de 8 mégapixels. Pour le reste, le Play conserve la prise casque, le stockage extensible (64 Go de base), et les haut-parleurs Dolby Atmos.

Un design qui ne fait pas « entrée de gamme »

Visuellement, les deux modèles partagent le même design moderne : bords fins, poinçon centré pour la caméra frontale, et un dos en cuir vegan coloré (Pantone Cattleya Orchid pour le G, Pantone Tapestry pour le G Play).

Le module photo proéminent à l’arrière apporte un look plus premium qu’on n’attend pas dans cette gamme de prix.

Non, ces Moto G 2026 ne rivaliseront pas avec un iPhone 17 ou un Galaxy S26. Mais, si votre budget est limité à 200 dollars ou moins, difficile de trouver mieux en 5G. Le Moto G (2026) devrait séduire par sa caméra selfie boostée et sa charge rapide. Le Moto G Play (2026), s’il reste sous la barre des 150 dollars, pourrait devenir le roi de l’entrée de gamme.

En clair, deux options solides pour qui cherche un smartphone fiable, moderne et abordable en 2026.