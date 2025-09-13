Accueil » realme GT 8 Pro : fuite du design photo avec Ricoh et specs haut de gamme

realme GT 8 Pro : fuite du design photo avec Ricoh et specs haut de gamme

realme GT 8 Pro : fuite du design photo avec Ricoh et specs haut de gamme

Les rumeurs s’intensifient autour de la prochaine génération de smartphones realme. Le tipster réputé Digital Chat Station (DCS) vient de partager de nouveaux détails sur les realme GT 8 et GT 8 Pro, et les informations laissent entrevoir un bond en avant sur la photo, l’écran et l’autonomie.

realme GT 8 Pro : un module photo inédit avec Ricoh

Un cliché volé du module caméra du realme GT 8 Pro a fuité sur Weibo. Le smartphone, encore dissimulé sous une coque de protection, arbore un bloc rectangulaire intégrant deux grands capteurs circulaires, un téléobjectif périscopique carré, et un flash LED situé sur le côté.

Selon la fuite, realme a fait équipe avec la marque Ricoh pour optimiser l’expérience photo. Le setup comprendrait :

un capteur principal de 50 mégapixels,

un ultra grand-angle,

et surtout un impressionnant périscope téléobjectif de 200 mégapixels.

Une configuration qui, sur le papier, positionne le realme GT 8 Pro comme un sérieux challenger face aux photophones de 2025.

Un écran 2K et des specs haut de gamme

Le realme GT 8 Pro ne misera pas uniquement sur la photo. DCS évoque aussi :

un écran OLED plat de 6,78 pouces en 2K,

un lecteur d’empreintes ultrasonique intégré,

des haut-parleurs stéréo 1115E double master-level,

un moteur linéaire X-axis 1016-level,

et une certification IP68/69, gage de résistance à l’eau et à la poussière.

En clair, realme veut cocher toutes les cases d’un véritable haut de gamme.

realme GT 8 : puissance et autonomie XXL

Côté realme GT 8 standard, DCS a confirmé la présence du Snapdragon 8 Elite, le processeur phare de Qualcomm pour 2025. Mais contrairement au modèle Pro, il ne mettra pas la photo au centre de son identité.

Les premières infos parlent d’un écran plus compact de 6,6 pouces et d’une batterie massive avoisinant les 7 000 mAh, ce qui en ferait l’un des smartphones les plus endurants de sa catégorie.

Ce qu’il reste à découvrir

Si les deux modèles promettent chacun dans leur domaine — photo pour le Pro et autonomie pour le realme GT 8 —, certains détails clés manquent encore à l’appel : vitesse de charge, design complet sans coque, ou encore prix et date de lancement.

Mais une chose est sûre : avec un partenariat Ricoh et une fiche technique déjà solide, le realme GT 8 Pro pourrait devenir un sérieux concurrent des Xiaomi 16 et Galaxy S26.