Galaxy S26 Ultra : Samsung miserait sur un nouveau design photo avec un bloc surélevé

Alors que sa sortie n’est attendue que début 2026, le Samsung Galaxy S26 Ultra commence déjà à faire parler de lui. D’après les dernières fuites, le prochain flagship de la marque sud-coréenne pourrait signer le retour d’un design abandonné depuis le S21 Ultra, tout en embarquant d’importantes améliorations photo.

Galaxy S26 Ultra : Un nouveau (vieux) design pour loger de meilleurs capteurs

La grande nouveauté ? Un bloc photo surélevé, testé actuellement par Samsung. Ce style n’a plus été utilisé depuis le Galaxy S21 Ultra, les modèles récents optant pour une intégration directe des capteurs dans la vitre arrière. Si ce changement se confirme, cela ouvrirait la voie à des capteurs plus grands et à une refonte des modules optiques.

Le capteur principal de 200 mégapixels bénéficierait ainsi d’une meilleure performance en basse lumière, tandis que le téléobjectif périscopique 5x de 50 mégapixels garderait sa taille actuelle (1/2.52″), mais avec des optiques revues à la hausse.

Un nouveau zoom en test ?

Des rumeurs contradictoires circulent concernant le système de zoom. Si certains insiders affirment que peu de changements sont à prévoir, une fuite plus ancienne évoque un tout nouveau module périscopique plus massif. Cela expliquerait le retour à un îlot photo surélevé, nécessaire pour intégrer des modules plus imposants.

Un design plus arrondi en approche

Côté esthétique, Samsung pourrait aussi rompre avec les lignes agressives des Ultra actuels. Le célèbre leaker @UniverseIce affirme que le Galaxy S26 Ultra adoptera un châssis plus arrondi, dans la lignée des Galaxy S classiques. Associé à l’îlot photo, cela donnerait un look radicalement différent du Galaxy S25 Ultra.

Pour le reste, peu de changements sont à prévoir :

Batterie de 5 000 mAh

Processeur Snapdragon 8 Gen 4 (rebaptisé « Elite 2 »)

Prix de départ estimé à 1 299 dollars, identique à celui du S25 Ultra

La présentation officielle est attendue comme toujours en janvier ou février 2026, avec une disponibilité peu après.