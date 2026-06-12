Samsung prépare activement sa nouvelle génération de smartphones pliables. Alors que le prochain Galaxy Unpacked est attendu le 22 juillet, trois modèles viennent d’apparaître dans la base de certification BIS en Inde, un signal souvent annonciateur d’un lancement imminent.

Les appareils repérés portent les références SM-A857B / SM-F776B, SM-D642B / SM-F971B et SM-D647B / SM-F976B. Ils correspondraient respectivement au Galaxy Z Flip 8, au Galaxy Z Fold 8 (Galaxy Z Fold 8 Wide) et au Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Trois pliables pour une gamme plus ambitieuse

Ces certifications, accordées entre le 4 et le 9 juin, ne révèlent pas de fiche technique. Mais, elles confirment que Samsung prépare déjà le déploiement de ses nouveaux modèles sur des marchés clés, dont l’Inde.

Le nom Galaxy Z Fold 8 Ultra aurait déjà été aperçu via une certification Bluetooth SIG, renforçant l’idée d’un modèle premium inédit dans la gamme pliable. Le second modèle livre, surnommé Fold 8 Wide par les rumeurs, reste plus mystérieux. Il pourrait finalement être lancé sous le nom plus classique Galaxy Z Fold 8.

Le Galaxy Z Flip 8 devrait succéder au Flip 7, mais plusieurs rumeurs suggèrent qu’il pourrait être le dernier smartphone à clapet de Samsung. Si cette hypothèse se confirme, la gamme 2027 pourrait se concentrer sur deux modèles au format livre : un Galaxy Z Fold 9 Wide et un Galaxy Z Fold 9 Ultra.

Une évolution logique alors que les grands pliables deviennent de plus en plus centraux pour la productivité, le multitâche et les usages IA.

Unpacked 2026 s’annonce stratégique

Le Galaxy Unpacked du 22 juillet devrait aussi accueillir de nouvelles montres connectées et d’autres produits Galaxy.

Mais les pliables seront clairement au centre de l’attention. Avec un Fold Ultra, un modèle plus large et possiblement le dernier Flip, Samsung semble prêt à redéfinir sa gamme avant l’arrivée attendue de nouveaux concurrents, notamment Apple.