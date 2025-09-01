Accueil » Le Snapdragon 8 Elite 2 sera lancé comme le Snapdragon 8 Elite Gen 5 !

Le Snapdragon 8 Elite 2 sera lancé comme le Snapdragon 8 Elite Gen 5 !

Le Snapdragon 8 Elite 2 sera lancé comme le Snapdragon 8 Elite Gen 5 !

Qualcomm vient à peine d’inaugurer sa nouvelle nomenclature avec le Snapdragon 8 Elite fin 2024 que le successeur pointe déjà le bout de son nez. Et non, il ne s’appellera pas « Elite 2 » comme on pouvait s’y attendre.

Selon une fuite relayée par le leaker Digital Chat Station, la prochaine puce premium s’intitulera Snapdragon 8 Elite Gen 5, marquant une nouvelle étape dans la stratégie de branding de Qualcomm.

Des fréquences record pour une performance sans compromis

La fiche technique de la puce s’annonce impressionnante. Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 embarquerait :

Deux cœurs Prime cadencés à 4,61 GHz,

Six cœurs Performance à 3,63 GHz,

Un GPU Adreno 840 tournant à 1,2 GHz.

Mais ce n’est pas tout. Samsung préparerait une version exclusive « hautement binée » de la puce avec des cœurs Prime poussés à 4,74 GHz, destinée à sa série Galaxy S26 prévue début 2026. De quoi placer Samsung en tête de la course aux performances brutes.

Quels smartphones inaugureront cette puce ?

Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 devrait équiper dès la fin 2025 les flagships de marques comme :

Xiaomi,

Honor,

iQOO,

OnePlus,

Realme.

Tous adopteront dans un premier temps la version standard à 4,61 GHz, tandis que la variante surcadencée pourrait arriver plus tard, notamment chez Samsung.

Selon les premières mesures de performance, la puce franchirait la barre symbolique des 4 millions de points sur AnTuTu v11. Un score similaire à celui du Dimensity 9500 de MediaTek, prévu pour rivaliser au plus haut niveau.

Lancement officiel prévu pour fin septembre

Qualcomm présentera officiellement la puce lors de son Snapdragon Summit, qui se tiendra le 23 septembre 2025. Une date stratégique, car MediaTek compte dévoiler son propre SoC haut de gamme, le Dimensity 9500, la veille, le 22 septembre.

En parallèle, Apple tiendra sa keynote annuelle le 9 septembre 2025, pour lever le voile sur la série iPhone 17 et la puce A19 Pro, garantissant ainsi un mois de septembre particulièrement riche en annonces majeures dans le monde du mobile.

Vers une nouvelle ère de performance mobile ?

Avec cette nouvelle génération de puces, Qualcomm montre qu’il compte bien reprendre l’avantage face à Apple et MediaTek, en misant sur :