Prise en main des Galaxy S25, Galaxy S25+ et Galaxy S25 Ultra

Avec l’annonce de la série Galaxy S25 lors de son événement Galaxy Unpacked 2025, c’est une nouvelle année de raffinements qui s’annonce pour Samsung.

Le matériel reste excellent, mais l’entreprise n’a pas donné beaucoup de raisons de passer à la version supérieure, à moins que vous ne soyez intéressé par les fonctions d’intelligence artificielle personnalisées. J’ai testé les trois smartphones et je vous livre mes impressions.

Galaxy S25 Ultra : le must have de la gamme

La gamme Ultra a toujours ressemblé à une phablette. C’est un grand téléphone avec beaucoup de puissance sous le capot. Cela ne change pas cette année, mais Samsung a réduit le poids et aplati les bords de l’appareil pour le rendre plus facile à tenir.

Comparé au Galaxy S24 Ultra, le Galaxy S25 Ultra, avec son écran QHD+ Dynamic AMOLED de 6,9 pouces, est 15 grammes plus léger que son prédécesseur. Il s’agit toujours d’un appareil lourd, pesant 218 g, mais chaque petit détail compte.

Les côtés plats correspondent à ce que nous avons vu sur les plus petits appareils phares de la gamme Galaxy, et je les adore. Le nouveau look peut être qualifié de « boxy », mais le design carré avec des coins arrondis est facile à tenir et complète l’écran plat. Ce changement donne vraiment l’impression que ce grand téléphone est plus compact.

En outre, nous disposons d’un nouveau capteur photo ultra-large de 50 mégapixels, contre 12 mégapixels sur le Galaxy S24 Ultra. Bien que je n’aie pas pu prendre beaucoup de photos avec le Galaxy S25 Ultra et analyser la qualité de l’image, ce changement devrait améliorer les plans larges et la macrophotographie. Tous les autres capteurs, y compris les caméras primaires de 200 mégapixels, les caméras 3X de 10 mégapixels et le téléobjectif 5X de 50 mégapixels, restent inchangés.

Le tout est propulsé par le tout nouveau Snapdragon 8 Elite pour Galaxy et 12 Go de RAM. Contrairement aux précédentes puces Qualcomm des Galaxy, Samsung affirme avoir ajusté et personnalisé le processeur pour gérer toutes les fonctionnalités IA, les caméras et le moteur ProVisual du Galaxy S25 Ultra. Bien que je n’ai pas pu mettre la puce 3 nm à l’épreuve pendant mon bref temps de prise en main, je ne doute pas que ce vaisseau amiral mâchera tout ce que vous lui lancerez.

Pas de charge Qi2 nativement

Un autre fait plutôt ennuyeux est que Samsung n’intègre pas complètement le Qi2 dans le Galaxy S25 Ultra, contrairement à ce qui avait été rapporté en début d’année. Au lieu de cela, l’entreprise suit les traces de OnePlus avec le OnePlus 13 et vend un étui qui comprend une connexion magnétique. Ce n’est qu’à ce moment-là que vous pourrez monter le téléphone sur des chargeurs compatibles MagSafe et y attacher des portefeuilles magnétiques et d’autres accessoires.

Je suis reconnaissant à Samsung d’avoir réussi à faire fonctionner ces accessoires magnétiques avec le Galaxy S25 Ultra, d’autant plus qu’ils ont causé des problèmes avec le S Pen sur le S24 Ultra, mais l’absence de prise en charge intégrée est un peu dommage pour ceux qui préfèrent utiliser leur téléphone sans étui. Apple a fait fonctionner MagSafe depuis 2020, mais Samsung n’y arrive toujours pas.

Le Samsung Galaxy S25 Ultra est disponible en précommande à partir de 1 400 euros avec 256 Go de stockage. Des options de 512 Go et de 1 To sont également disponibles. Vous avez le choix entre les coloris Bleu Titane, Gris Titane, Noir Titane et Argent Titane. Il existe également des couleurs exclusives à Samsung, notamment Noir Absolu Titane, Vert Titane et Or Rose Titane. Les appareils devraient être expédiés à partir du 7 février 2025.

Les Galaxy S25 et S25+ bénéficient des mises à jour les plus mineures

Si l’on compare le Galaxy S25 au S24, il y a 99 % de chances que je ne puisse pas faire la différence. À l’exception d’une légère modification des dimensions physiques et d’une légère différence de poids, l’apparence générale est pratiquement identique.

Comme le Galaxy S25 Ultra, les deux appareils sont équipés du Snapdragon 8 Elite for Galaxy et bénéficient des mêmes réglages qui devraient leur assurer des performances optimales. L’autre bonne nouvelle est que les deux appareils disposent de 12 Go de mémoire vive en standard. L’année dernière, si vous préfériez le petit format, vous deviez vous contenter de 8 Go. Je me réjouirai toujours de voir de « petits » téléphones égaler, spécifications pour spécifications, leurs frères et sœurs physiquement plus grands.

En tenant ces deux téléphones, je peux vous dire que le matériel est excellent. Il est haut de gamme, devrait être suffisamment confortable pour être utilisé toute la journée, et c’est tout simplement un appareil solide. Si vous achetez l’un ou l’autre, vous ne devriez pas être déçu.

Mais c’est ce que beaucoup disent de la gamme phare Galaxy depuis plusieurs années. Il n’y a pas beaucoup (voire pas du tout) de différence d’une année sur l’autre. Si vous avez un appareil vieux de 4 ans et que vous souhaitez le mettre à jour, ce sont d’excellentes options. Si vous avez acheté un appareil de l’année dernière, les capteurs de l’appareil photo n’ont pas été modifiés. Il y aura des améliorations logicielles, mais le matériel est identique.

Disponible à partir de 900 euros

Comme pour le modèle Ultra, les Galaxy S25 et S25+ sont disponibles en précommande dès aujourd’hui et seront expédiés à partir du 7 février 2025. Le Galaxy S25, plus petit, est proposé à partir de 902,05 euros avec 128 Go de stockage et est également disponible avec 256 Go. Le Galaxy S25+ coûte 172,05 euros avec 256 Go de stockage, et l’option 512 Go coûte un peu plus cher.

Les deux smartphones peuvent être achetés en Bleu nuit, Bleu clair, Gris et Vert d’eau, avec des options Noir absolu, Corail et Or rose vendues exclusivement sur le site Web de Samsung.

Pour résumé, le Galaxy S25 est un smartphone puissant et compact doté d’un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est équipé d’un processeur Snapdragon 8 Elite, de 12 Go de mémoire vive et d’une batterie de 4 000 mAh avec charge super rapide de 25 W. Le Galaxy S25+ est quant à lui un smartphone haut de gamme doté d’un écran QHD+ Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est équipé d’un processeur Snapdragon 8 Elite, de 12 Go de RAM et d’une batterie de 4 900 mAh avec charge super rapide 2.0 de 45 W.

Fonctionnalités de l’IA que j’ai hâte d’essayer

2024 est l’année où les fonctions d’IA sur les appareils ont commencé à prendre forme, mais l’utilité réelle n’était pas nécessairement au rendez-vous. Certes, vous pouviez dessiner le contour d’un arbre et laisser votre téléphone générer une image, mais la fonctionnalité réelle n’existait tout simplement pas.

Cette année, Samsung rend l’IA utile et personnalisée. Les deux premières nouvelles fonctionnalités, Now Brief et Now Bar, fournissent des informations utiles basées sur vos habitudes et vos routines. La fonction Now Brief fournit un résumé matin et soir des réunions à venir, de la météo, des suggestions pour appeler quelqu’un le jour de son anniversaire, et bien d’autres choses encore. La barre des tâches ressemble aux activités en direct d’Apple et fournit des mises à jour de statut sur votre écran de verrouillage. Vous pouvez vous attendre à ce que les résultats sportifs et d’autres suggestions provenant des applications et de votre Now Brief s’y affichent.

Toutes ces « données d’entraînement » personnelles sont verrouillées sur votre appareil dans un noyau dédié et peuvent être supprimées à tout moment. Bien entendu, vous pouvez transférer ces informations vers un nouveau téléphone Samsung à l’aide de l’application Smart Switch lorsque vous décidez de passer à la version supérieure.

Vous pouvez également accéder à des requêtes IA multimodales en plusieurs étapes en appuyant longuement sur le bouton latéral (marche/arrêt). Cela permet de lancer une nouvelle interface Gemini dans laquelle vous pouvez taper ou donner des instructions. Dans un exemple, j’ai pu demander à Gemini de rechercher sur YouTube des vidéos sur le Galaxy Fold 6, d’en résumer les principales conclusions et de les coller dans Samsung Notes. Les résultats ont eu besoin d’être poussés, mais le téléphone a fini par y arriver.

Au lancement, les actions inter-applications fonctionneront dans toutes les applications de Google et de Samsung, ainsi que dans WhatsApp et Spotify.

Une recherche facilitée par l’IA

Samsung facilite la sélection de textes et d’images à l’écran. Avec l’introduction d’AI Select (dans le panneau Edge), l’outil peut analyser ce qui se passe sur votre écran et fournir des suggestions. Par exemple, la fonction peut suggérer de créer un gif si vous regardez une vidéo. Ou, si vous regardez une photo, vous pouvez utiliser l’IA générative pour ajouter ou supprimer un sujet.

Enfin, Samsung introduit la recherche de conversation dans le menu Paramètres. C’est une fonction qui, à mon avis, aidera vraiment la plupart des gens. Les téléphones Galaxy sont connus pour avoir un million et un réglage, mais savoir où chercher pour trouver un bouton spécifique nécessite de connaître certains mots-clés. Avec la recherche de conversation, vous pouvez dire au téléphone qu’il vous manque des notifications dans une application, et il peut vous suggérer de vérifier les paramètres de votre batterie pour s’assurer que la synchronisation en arrière-plan fonctionne. Cette fonction vous dispense de savoir où chercher.

Malheureusement, Samsung n’a pas annoncé lesquelles de ces fonctions d’intelligence artificielle seront intégrées dans les précédentes générations. La société nous a dit que certaines (sinon toutes) devraient être disponibles sur la série Galaxy S24 et les derniers Z Flip et Z Fold, mais aucun calendrier n’a été fourni. Je m’attends à ce que ces fonctionnalités contextuelles restent exclusives à la gamme Galaxy S25 pendant au moins quelques mois, avant d’être largement déployées avec OneUI 7 une fois la période de vente initiale terminée.