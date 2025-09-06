Samsung Galaxy S26 : premiers rendus, nouvelles finitions et design photo revisité

Alors que son lancement est attendu pour janvier ou février 2026, la série Galaxy S26 se dévoile déjà à travers de nouveaux rendus. Trois modèles sont prévus : le Galaxy S26 Pro, le très fin Galaxy S26 Edge et le mastodonte Galaxy S26 Ultra.

Le principal changement esthétique concerne la partie photo : Samsung abandonnerait les objectifs à fleur de coque au profit d’un module photo surélevé, une approche plus proche des futurs iPhone 17.

Tous les modèles tourneront sous One UI 8.0 dès leur sortie.

Galaxy S26 Pro : le remplaçant du modèle « de base »

Le Galaxy S26 Pro succédera au S25 avec un écran AMOLED de 6,27 pouces affichant un rafraîchissement à 120 Hz et des bordures affinées. Selon les marchés, il sera propulsé par le Exynos 2600 gravé en 2 nm (Samsung Foundry) ou par le Snapdragon 8 Elite 2 for Galaxy (TSMC, 3 nm) aux États-Unis, au Canada et en Chine.

Il proposera jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, une batterie de 4 300 mAh compatible avec la charge filaire 45 W et la recharge magnétique Qi2.

Côté photo, le bloc vertical accueillerait un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels.

Galaxy S26 Edge : le smartphone ultra-fin

Le Galaxy S26 Edge sera l’attraction design de la gamme avec seulement 5,5 mm d’épaisseur, contre 6,7 mm pour le Pro. Il intégrera un écran AMOLED 6,7 pouces Quad HD+ à 120 Hz et sera propulsé par le Snapdragon 8 Elite 2 for Galaxy. Comme le Pro, il montera à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

La grande nouveauté se situe à l’arrière : un capteur principal de 200 mégapixels accompagné d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels, disposés horizontalement, un design qui rappelle les fuites de l’iPhone 17 Pro. La batterie reste fixée à 4 300 mAh avec support Qi2.

Galaxy S26 Ultra : plus rond, mais toujours surpuissant

Le Galaxy S26 Ultra conserve son statut de modèle le plus haut de gamme, tout en arrondissant ses lignes au détriment des angles tranchés. Il embarquera un immense écran AMOLED de 6,9 pouces protégé par un verre anti-reflet de 3e génération.

Tous les modèles Ultra profiteront du Snapdragon 8 Elite 2 for Galaxy (3 nm, TSMC), avec jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage.

Le bloc photo surélevé comprendra quatre capteurs : un capteur principal de 200 mégapixels, un capteur périscope de 50 mégapixels, un téléobjectif de 12 mégapixels et un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels.

La batterie reste fixée à 5 000 mAh, un point qui pourrait décevoir les fidèles de la gamme.

Rendez-vous en janvier 2026

Il ne reste que quelques mois avant que Samsung ne lève le voile sur ses nouveaux fleurons. Le design plus affirmé et le nouveau module photo risquent de diviser, mais la puissance brute et les améliorations matérielles devraient séduire les fans de la série Galaxy.