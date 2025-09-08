Accueil » Galaxy S26 Ultra : Samsung arrondit les angles de son futur flagship

Alors que sa présentation officielle n’est attendue qu’en janvier 2026, le Galaxy S26 Ultra commence déjà à se dévoiler à travers de nouvelles fuites.

Le célèbre leaker Ice Universe a partagé des rendus comparant le prochain modèle à son prédécesseur, le Galaxy S25 Ultra, et la différence saute aux yeux : Samsung aurait décidé d’assouplir le design emblématique de sa gamme Ultra.

Galaxy S26 Ultra : Un format légèrement plus grand et des coins arrondis

Le Galaxy S26 Ultra mesurerait 163,4 x 77,9 mm, contre 162,8 x 77,6 mm pour le S25 Ultra. Des dimensions quasi identiques, mais avec une évolution majeure : l’abandon des angles très carrés au profit de coins plus arrondis.

Le résultat ? Un profil visuellement plus doux et probablement plus confortable en main, contrairement aux précédents modèles au style tranchant mais parfois jugé peu ergonomique.

En plus de ce lifting discret mais significatif, des rumeurs indiquent que Samsung pourrait repenser l’agencement du bloc photo, permettant de distinguer plus facilement le S26 Ultra du S25 Ultra au premier coup d’œil. La marque chercherait ainsi à conserver son identité tout en apportant un vent de fraîcheur à sa gamme premium.

Un design qui divise déjà

Sous les publications de ces rendus, les réactions des fans sont partagées. Certains applaudissent cette nouvelle direction jugée plus ergonomique, tandis que d’autres regrettent la signature “boxy” qui, selon eux, faisait tout le charme des Ultra.

Un internaute est même allé jusqu’à qualifier le Galaxy S24 Ultra de “meilleur design de la série” à ce jour.

Un lancement attendu début 2026

En résumé, Samsung semble miser sur une évolution subtile plutôt qu’une révolution : un peu plus grand, un peu plus rond, et peut-être un peu plus fin. Un compromis qui pourrait séduire de nouveaux utilisateurs sans trop bousculer les fidèles de la gamme Ultra.

Le rendez-vous est pris pour janvier 2026, où le Galaxy S26 Ultra sera présenté aux côtés des Galaxy S26 Pro et Galaxy S26 Edge.