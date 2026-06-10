Après avoir intégré l’intelligence artificielle dans ses smartphones, téléviseurs et appareils électroménagers, Samsung veut désormais transformer son propre fonctionnement interne. Le géant sud-coréen vient d’annoncer une initiative de grande ampleur destinée à diffuser l’IA dans l’ensemble de ses activités et auprès de ses quelque 280 000 collaborateurs.

Baptisé AI Transformation (AX), ce programme marque l’une des plus importantes réorganisations internes de Samsung ces dernières années. L’objectif : faire de l’intelligence artificielle un outil quotidien pour tous les métiers du groupe, du développement logiciel à la production industrielle.

Une adoption de l’IA à l’échelle de tout le groupe

Annoncée le 9 juin 2026, l’initiative AX vise à intégrer l’IA dans l’ensemble des filiales de Samsung.

Contrairement aux précédentes stratégies centrées sur les produits destinés au grand public, cette nouvelle phase cible directement les opérations internes de l’entreprise. Samsung souhaite améliorer la productivité, accélérer la prise de décision et automatiser certaines tâches grâce à l’intelligence artificielle.

Pour y parvenir, les employés auront accès à plusieurs plateformes d’IA générative déjà largement utilisées dans l’industrie, notamment : Google Gemini, OpenAI ChatGPT et Anthropic Claude.

Ces outils pourront être utilisés dans de nombreux domaines, allant du développement logiciel au marketing, en passant par les opérations commerciales et les activités industrielles.

Former 280 000 employés à l’intelligence artificielle

L’un des volets les plus ambitieux du projet concerne la formation. Samsung prévoit de former l’ensemble de ses effectifs mondiaux à l’IA d’ici la fin de l’année 2026. Une démarche qui témoigne de l’importance stratégique accordée à ces technologies au sein du groupe.

La transformation commence par les dirigeants.

Environ 50 présidents de divisions participeront ce mois-ci à un AX Bootcamp de deux jours organisé par l’institut de formation interne de Samsung. Dans un second temps, près de 2 300 cadres supérieurs suivront des sessions de formation de trois jours, dont la première vague devrait être achevée avant la mi-août.

Cette approche vise à créer une culture de l’IA portée directement par le management avant d’être diffusée dans l’ensemble de l’organisation.

Une nouvelle vision stratégique pour l’ère de l’IA

Samsung devrait également profiter de ces formations pour présenter sa future AX Vision, une feuille de route destinée à définir le rôle de l’intelligence artificielle dans chacun de ses métiers.

Le groupe prévoit par ailleurs de créer des départements spécialisés dans l’IA au sein de ses différentes filiales. Ces équipes auront pour mission d’accompagner l’adoption des outils, de développer des compétences internes et d’identifier de nouveaux usages adaptés à chaque activité.

Cette stratégie s’inscrit dans une tendance plus large observée chez les géants technologiques, qui cherchent désormais à appliquer l’IA non seulement à leurs produits, mais aussi à leur fonctionnement quotidien.

Samsung accélère sa mutation interne

L’annonce intervient alors que la concurrence autour de l’intelligence artificielle s’intensifie. Tandis qu’Apple mise sur Apple Intelligence, que Microsoft généralise Copilot et que Google multiplie les intégrations de Gemini, Samsung entend désormais exploiter l’IA comme un levier de transformation organisationnelle.

Au-delà des smartphones Galaxy ou des téléviseurs connectés, le groupe semble vouloir faire de l’intelligence artificielle une compétence fondamentale pour l’ensemble de son écosystème.

Cette initiative pourrait devenir l’un des projets de modernisation interne les plus ambitieux du secteur technologique en 2026, illustrant une évolution majeure : l’IA n’est plus seulement un produit, elle devient progressivement une infrastructure de travail.