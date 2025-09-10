Apple lance une batterie MagSafe… réservée à l’iPhone Air

Apple a dévoilé un nouvel accessoire officiel : une batterie MagSafe dédiée exclusivement à l’iPhone Air. Proposée à 115 euros, elle ne figure compatible avec aucun autre modèle de la gamme, y compris les récents iPhone 17 et iPhone 17 Pro.

Sur la page produit, Apple précise clairement : « la batterie MagSafe pour iPhone Air a été créée exclusivement pour iPhone Air ». La liste de compatibilité ne mentionne que ce modèle.

En regardant les visuels officiels, on comprend pourquoi : la batterie est plus haute et fine, s’alignant parfaitement au dos de l’iPhone Air. Mais sur un iPhone 17 ou 17 Pro, elle viendrait heurter le module photo proéminent, rendant son usage impossible.

Fin de la batterie MagSafe universelle

Pour rappel, Apple avait lancé en 2021 une Batterie Externe Magsafe compatible avec tous les iPhone équipés de MagSafe, avant de la retirer du catalogue en 2023, au moment de l’annonce de l’iPhone 15.

Depuis, ce sont surtout les accessoires tiers (Anker, Belkin, etc.) qui occupent le marché, avec des batteries MagSafe fonctionnant sur plusieurs générations d’iPhone.l’iPhone

Un accessoire pensé uniquement pour l’ultra-finesse de l’iPhone Air

Avec son design hors norme, l’iPhone Air (5,6 mm d’épaisseur) impose des accessoires spécifiques. Cette batterie MagSafe illustre bien la stratégie d’Apple : proposer une solution parfaitement intégrée, quitte à restreindre la compatibilité.