Apple Watch Series 11 et Ultra 3 : alerte hypertension, une révolution santé ?

Apple a présenté ses nouvelles montres connectées — l’Apple Watch Series 11 et l’Apple Watch Ultra 3 — qui apportent leur lot d’améliorations : 5G, meilleure autonomie, suivi du sommeil, nouvelles données sportives…

Mais, c’est surtout une fonctionnalité inédite qui retient l’attention : les alertes d’hypertension.

Une fonction pour détecter l’hypertension

Grâce au capteur cardiaque optique déjà présent sur les modèles précédents, Apple exploite désormais un nouvel algorithme capable d’analyser, sur 30 jours, la manière dont les vaisseaux sanguins réagissent aux battements du cœur. Si des schémas caractéristiques de l’hypertension apparaissent, la montre envoie une alerte à l’utilisateur pour l’inciter à consulter un médecin.

Apple affirme avoir entraîné son algorithme avec des données issues de plusieurs études regroupant plus de 100 000 participants, avant de valider ses résultats dans un essai complémentaire sur plus de 2 000 personnes.

Selon Dr Sumbul Ahmad Desai, vice-présidente santé chez Apple, l’hypertension est souvent non diagnostiquée, car elle ne présente pas de symptômes évidents. C’est pourquoi la firme espère alerter plus d’un million de personnes atteintes sans le savoir, dès la première année de déploiement.

Un déploiement mondial, avec des limites

Les notifications d’hypertension seront disponibles dès ce mois-ci sur les Apple Watch Series 9 et ultérieures ainsi que sur les Apple Watch Ultra 2 et ultérieures, à condition d’installer watchOS 26. La fonctionnalité sera proposée dans plus de 150 pays, dont les États-Unis et l’Union européenne.

Cependant, Apple prévient : cette technologie ne détectera pas tous les cas d’hypertension, et ne remplace pas un suivi médical complet. La validation officielle par la FDA et d’autres autorités de santé est attendue prochainement.

Une montre de plus en plus tournée vers la santé

Après l’ECG, la mesure d’oxygène sanguin et le suivi du sommeil, Apple franchit une nouvelle étape avec une fonction qui s’attaque directement à une maladie chronique silencieuse touchant 1,3 milliard d’adultes dans le monde. De quoi renforcer encore l’image de l’Apple Watch comme un véritable outil de prévention.