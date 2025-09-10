Accueil » Apple Watch Series 11 : détection de l’hypertension et score de sommeil au programme

Apple a profité de sa keynote pour dévoiler l’Apple Watch Series 11, une évolution qui mise moins sur le design et plus sur des fonctionnalités de santé inédites.

Avec la détection de l’hypertension et un score de sommeil intégré, la montre passe du statut de simple tracker fitness à celui de véritable outil de prévention médicale.

Hypertension et sommeil : deux fonctions phares

La grande nouveauté réside dans la capacité de la montre à détecter les signes récurrents d’hypertension et à prévenir l’utilisateur. Une première sur une montre connectée grand public, qui pourrait s’avérer décisive dans la prévention des maladies cardiovasculaires.

Autre ajout notable : le score de sommeil, un indice chiffré qui simplifie l’analyse du sommeil. Là où Apple donnait jusqu’ici des courbes et graphiques parfois difficiles à interpréter, elle propose désormais une note claire, dans la lignée de ce que proposent déjà Google Pixel Watch et Fitbit.

Plus solide, plus rapide, mais une autonomie encore limitée

Apple a renforcé la durabilité avec un verre Ion-X deux fois plus résistant aux rayures et introduit la connectivité 5G pour une utilisation plus fluide en déplacement. Côté autonomie, on passe à 24 heures d’usage, ce qui reste modeste face aux montres de Garmin ou Samsung, capables de tenir plusieurs jours.

Design et finitions

La Apple Watch Series 11 conserve le même design que ses prédécesseures, mais propose de nouvelles options de personnalisation. Deux tailles sont disponibles (42 mm et 46 mm) et deux matériaux au choix : aluminium ou titane.

Aluminium : Gris sidéral, Argent, Or rose et Noir de jais.

Titane : Naturel, Or et Ardoise.

Un nouveau cadran baptisé Flow fait également son apparition, accompagné d’une gamme de bracelets assortis.

Prix et disponibilité

La précommande est ouverte dès aujourd’hui :

42 mm aluminium : 449 euros

46 mm aluminium : 479 euros

42 mm titane : 899 euros

46 mm titane : 449 euros

La sortie officielle est prévue pour le 19 septembre 2025.

Faut-il craquer pour la Apple Watch Series 11 ?

La réponse dépend surtout de votre usage actuel. Si vous possédez une Series 9 ou plus ancienne, les nouvelles fonctions santé justifient largement le saut. En revanche, si vous avez une Series 10, la mise à jour reste plus évolutive que révolutionnaire, avec un design inchangé et une autonomie toujours perfectible.

La Series 11 marque toutefois une étape importante : Apple assume sa volonté de transformer la montre en véritable alliée médicale, un choix stratégique face à Google et Samsung qui restent concentrés sur le bien-être et la forme physique.