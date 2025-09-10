Apple Watch Ultra 3 : écran agrandi, SOS satellite et suivi de l’hypertension

Après une année sans mise à jour, Apple revient en force avec sa montre robuste lors de sa keynote : l’Apple Watch Ultra 3. Conçue pour rivaliser avec la Galaxy Watch Ultra de Samsung et les modèles outdoor de Garmin, cette nouvelle génération apporte un écran plus grand, une autonomie prolongée et une fonction inédite de communication par satellite.

Apple Watch Ultra 3: Un écran plus grand et plus lisible

À première vue, l’Apple Watch Ultra 3 ressemble beaucoup à ses prédécesseures. Mais en y regardant de plus près, ses bordures d’écran plus fines offrent davantage d’espace d’affichage. Apple introduit aussi une dalle LTPO3 plus performante, qui rend l’always-on display plus fluide et plus économe en énergie.

La grande nouveauté est l’Emergency SOS par satellite, permettant d’envoyer des messages même sans Wi-Fi ni réseau cellulaire. Une avancée majeure pour les aventuriers et professionnels évoluant en zones reculées.

En plus, la montre passe à la 5G (au lieu de la 4G LTE), ce qui garantit de meilleures performances de connexion au quotidien.

Une autonomie revue à la hausse

L’Apple Watch Ultra 3 promet jusqu’à 42 heures d’utilisation (ou 72 heures en mode économie d’énergie). C’est la meilleure endurance jamais atteinte par une Apple Watch, même si Garmin reste devant sur ce terrain.

Apple compense par des fonctionnalités plus avancées et un écran haut de gamme.

Santé : la détection de l’hypertension

Autre nouveauté clé : un système capable de repérer les signes récurrents d’hypertension artérielle. Cette fonctionnalité, également présente sur la Watch Series 11, repose sur des validations scientifiques rigoureuses. Bien qu’elle ne soit pas encore approuvée par la FDA, elle pourrait représenter une avancée majeure en prévention cardiovasculaire.

Une montre face à ses rivales

Samsung Galaxy Watch Ultra: concurrent direct, mais dépourvu de communication satellite.

Garmin Fenix 8 Pro : intègre le satellite, mais reste limité en connectivité cellulaire, ce qui la rend moins polyvalente que l’Ultra 3 pour le grand public.

Avec l’ajout du SOS satellite et du suivi de l’hypertension, Apple prend une longueur d’avance.

Prix et disponibilité

Bonne surprise : malgré toutes ces nouveautés, l’Apple Watch Ultra 3 conserve son prix de lancement de 889 euros. Deux finitions sont proposées (titane naturel ou titane noir) avec de nouveaux bracelets, dont une Trail Loop réfléchissante, une Ocean Band revisitée et une Alpine Loop modernisée.

Les précommandes sont ouvertes dès aujourd’hui, avec une disponibilité officielle le 19 septembre 2025.