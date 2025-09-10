fermer
Smartwatches

Apple Watch Ultra 3 : écran agrandi, SOS satellite et suivi de l’hypertension

Smartwatches par Yohann Poiron le Apple Apple Watch Apple Watch Ultra 3
Apple Watch Ultra 3 : écran agrandi, SOS satellite et suivi de l’hypertension
Apple Watch Ultra 3 : écran agrandi, SOS satellite et suivi de l’hypertension

Après une année sans mise à jour, Apple revient en force avec sa montre robuste lors de sa keynote : l’Apple Watch Ultra 3. Conçue pour rivaliser avec la Galaxy Watch Ultra de Samsung et les modèles outdoor de Garmin, cette nouvelle génération apporte un écran plus grand, une autonomie prolongée et une fonction inédite de communication par satellite.

Apple Watch Ultra 3: Un écran plus grand et plus lisible

À première vue, l’Apple Watch Ultra 3 ressemble beaucoup à ses prédécesseures. Mais en y regardant de plus près, ses bordures d’écran plus fines offrent davantage d’espace d’affichage. Apple introduit aussi une dalle LTPO3 plus performante, qui rend l’always-on display plus fluide et plus économe en énergie.

La grande nouveauté est l’Emergency SOS par satellite, permettant d’envoyer des messages même sans Wi-Fi ni réseau cellulaire. Une avancée majeure pour les aventuriers et professionnels évoluant en zones reculées.

Apple Watch Ultra 3 lifestyle hi

En plus, la montre passe à la 5G (au lieu de la 4G LTE), ce qui garantit de meilleures performances de connexion au quotidien.

Une autonomie revue à la hausse

L’Apple Watch Ultra 3 promet jusqu’à 42 heures d’utilisation (ou 72 heures en mode économie d’énergie). C’est la meilleure endurance jamais atteinte par une Apple Watch, même si Garmin reste devant sur ce terrain.

Apple Watch Ultra 3 lifestyle tr

Apple compense par des fonctionnalités plus avancées et un écran haut de gamme.

Santé : la détection de l’hypertension

Apple Watch Ultra 3 hypertension

Autre nouveauté clé : un système capable de repérer les signes récurrents d’hypertension artérielle. Cette fonctionnalité, également présente sur la Watch Series 11, repose sur des validations scientifiques rigoureuses. Bien qu’elle ne soit pas encore approuvée par la FDA, elle pourrait représenter une avancée majeure en prévention cardiovasculaire.

Screen 2025 09 09 at 19.29.17 1

Une montre face à ses rivales

  • Samsung Galaxy Watch Ultra: concurrent direct, mais dépourvu de communication satellite.
  • Garmin Fenix 8 Pro : intègre le satellite, mais reste limité en connectivité cellulaire, ce qui la rend moins polyvalente que l’Ultra 3 pour le grand public.

Avec l’ajout du SOS satellite et du suivi de l’hypertension, Apple prend une longueur d’avance.

Prix et disponibilité

Apple Watch Ultra 3 bands 250909
Apple Watch Ultra 3 Hermes En Me
Apple Watch Ultra 3 Hermes rubbe

Bonne surprise : malgré toutes ces nouveautés, l’Apple Watch Ultra 3 conserve son prix de lancement de 889 euros. Deux finitions sont proposées (titane naturel ou titane noir) avec de nouveaux bracelets, dont une Trail Loop réfléchissante, une Ocean Band revisitée et une Alpine Loop modernisée.

Les précommandes sont ouvertes dès aujourd’hui, avec une disponibilité officielle le 19 septembre 2025.

Tags : AppleApple WatchApple Watch Ultra 3
Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

vous pourriez aussi aimer