Apple Watch SE 3 : l’entrée de gamme devient incontournable

Aux côtés de l’Apple Watch Series 11 et de l’Apple Watch Ultra 3, Apple vient de lever le voile sur sa nouvelle Apple Watch SE 3, et cette fois, l’évolution est majeure.

Proposée dès 269 euros, elle gagne des fonctionnalités longtemps réservées aux modèles premium, comme l’écran Always-On et de nouveaux capteurs de santé avancés. Résultat : la Apple Watch SE n’est plus seulement une option « abordable », mais une vraie alternative sérieuse aux Series et Ultra.

Quoi de neuf avec la Apple Watch SE 3 ?

La nouvelle génération reprend le design des modèles précédents (40 mm et 44 mm, boîtiers aluminium minuit et lumière stellaire), mais embarque enfin des nouveautés attendues :

Un écran Always-On , pour consulter l’heure ou les infos sans lever le poignet.

, pour consulter l’heure ou les infos sans lever le poignet. La puce S10, offrant plus de fluidité, Siri embarqué et gestes rapides (double-tap, flick).

Des capteurs de santé avancés : suivi de la température au poignet, score de sommeil et alertes pour apnée du sommeil.

La 5G et la recharge rapide , pour rester connecté et limiter les temps de charge.

, pour rester connecté et limiter les temps de charge. watchOS 26 préinstallé, avec ses nouveautés comme l’IA Apple Intelligence intégrée.

Avec cette mise à jour, Apple repositionne clairement la SE sur le terrain de la santé. Les nouveaux capteurs permettent un suivi plus précis du cycle, du sommeil et des risques liés à l’apnée, une première pour un modèle d’entrée de gamme. C’est un pas qui rapproche la SE des modèles phares, comme la Series 11, et qui en fait un véritable outil de prévention, pas seulement un accessoire connecté.

Une concurrence sous pression

Jusqu’ici, des montres comme la Pixel Watch 4 de Google (avec Fitbit) ou la Galaxy Watch 8 de Samsung avaient une longueur d’avance sur le suivi du sommeil et du stress. Mais la Apple Watch SE 3 change la donne : à ce prix, avec Always-On et un suivi santé enrichi, elle devient difficile à concurrencer pour quiconque est déjà dans l’écosystème iPhone.

Prix et disponibilité

La Apple Watch SE 3 est disponible en précommande dès aujourd’hui à 269 euros (40 mm) et 299 euros (44 mm). Les livraisons débuteront le 19 septembre.

L’absence d’écran Always-On était jusqu’ici le vrai point faible de la SE. Avec ce manque enfin comblé, la Apple Watch SE 3 s’impose comme le choix par défaut pour la majorité des utilisateurs d’iPhone. À moins d’être un sportif extrême (Apple Watch Ultra) ou de vouloir l’ECG et les capteurs les plus poussés (Series 11), la SE 3 offre l’essentiel de l’expérience Apple Watch pour moitié moins cher.