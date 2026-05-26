Apple aurait prévu une amélioration majeure de ses modèles de génération d’images avec iOS 27. Selon Mark Gurman, cette mise à jour offrirait un « gros boost » de qualité visuelle à Genmoji et Image Playground, deux fonctions lancées avec Apple Intelligence mais encore loin des meilleurs générateurs d’images du marché.

Genmoji et Image Playground doivent monter en gamme

Depuis leur arrivée, Genmoji et Image Playground incarnent l’approche prudente d’Apple en matière d’IA créative : ludique, encadrée, intégrée au système, mais parfois limitée en rendu.

Avec iOS 27, Apple chercherait donc à corriger le tir. Les détails restent flous, mais l’amélioration viserait surtout la qualité visuelle des images générées, un point essentiel si la marque veut rendre ces outils plus crédibles face à Gemini, ChatGPT ou Midjourney.

Des suggestions plus personnelles

Apple travaillerait aussi sur des suggestions de Genmoji basées sur la photothèque et certains éléments contextuels de l’utilisateur. L’objectif serait de rendre la création plus spontanée, sans obliger l’utilisateur à formuler systématiquement une demande précise.

Cette approche correspond bien à la philosophie d’Apple : moins de prompt visible, plus d’IA intégrée dans les gestes du quotidien.

Des modèles tiers en renfort

Autre évolution stratégique : iOS 27 devrait permettre de choisir des modèles IA tiers pour certaines fonctions d’Apple Intelligence, notamment la génération et l’édition de texte ou d’images. Apple testerait notamment des intégrations avec Google et Anthropic

C’est peut-être le vrai tournant. Apple semble reconnaître que ses propres modèles ne suffisent pas toujours, et préfère ouvrir son système tout en gardant le contrôle de l’expérience.

Apple veut rattraper son retard sans perdre son identité

Avec iOS 27, Apple ne cherche pas seulement à améliorer quelques images amusantes. La marque tente de rendre Apple Intelligence plus visible, plus utile et plus compétitive.

Genmoji et Image Playground pourraient devenir les vitrines grand public de cette stratégie : des fonctions simples, sociales, créatives, mais portées par une IA nettement plus ambitieuse.