Galaxy S24 Snapdragon : Samsung écoule ses stocks dans de nouvelles régions

Samsung joue une carte inattendue avec son ancienne gamme Galaxy S24. Alors que tous les regards sont tournés vers le futur Galaxy S26 et son processeur maison Exynos 2600, la marque coréenne a décidé de réintroduire… des Galaxy S24 équipés du Snapdragon dans certaines régions où les modèles avaient été vendus uniquement en version Exynos.

En 2024, les Galaxy S24 et S24+ avaient été proposés selon la tradition : Snapdragon dans certains marchés, Exynos dans d’autres. Mais voilà que Samsung inverse la donne, en expédiant des Galaxy S24 Snapdragon dans des zones qui n’y avaient pas eu accès au départ.

Il ne s’agit pas de relancer la production : tout porte à croire que Samsung écoule ses stocks ou redirige des unités encore disponibles. Le coût d’acquisition des puces Snapdragon aurait baissé, et Samsung ne souhaite sans doute pas continuer à fabriquer des Exynos 2400, surtout face aux difficultés rencontrées par sa division fonderie.

Galaxy S24 Snapdragon : Une bonne affaire pour les acheteurs tardifs

Le Galaxy S24 Ultra, rappelons-le, a été vendu uniquement en Snapdragon dans le monde entier. Mais pour les Galaxy S24 et S24+, cette nouvelle vague change la donne. Obtenir aujourd’hui un Galaxy S24 Snapdragon avec 7 ans de mises à jour garanties, c’est mettre la main sur un smartphone qui restera compétitif jusqu’en 2031.

Face à un Galaxy S26 Ultra qui s’annonce plus arrondi et qui fait déjà débat côté design, certains pourraient préférer investir dans un S24 plus abordable, avec l’iconique look « boxy » et des performances solides.

Budget ou nouveauté ?

Ce repositionnement de Samsung profite surtout à ceux qui veulent un flagship durable sans se ruiner. Ceux qui visaient de toute façon les dernières innovations hardware (capteurs photo revus, batterie plus grande, etc.) resteront attirés par les S25 et S26.

Mais pour les autres, un S24 Snapdragon fraîchement arrivé dans leur région pourrait bien être le meilleur compromis en 2025.