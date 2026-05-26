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Honor Earbuds Clip-On Pro : écouteurs open-ear avec IA et autonomie de 47 heures

Honor Earbuds Clip-On Pro : écouteurs open-ear avec IA et autonomie de 47 heures

Honor vient de lancer en Chine les nouveaux Earbuds Clip-On Pro, des écouteurs qui s’inscrivent pleinement dans la montée en puissance du marché « open-ear ». Vendus à 599 yuans (environ 75 euros), ces écouteurs abandonnent le format intra-auriculaire classique au profit d’un design à clip qui se fixe autour de l’oreille.

Et derrière ce choix esthétique se cache surtout une évolution plus profonde des usages audio mobiles.

Honor Earbuds Clip-On Pro : Le marché veut des écouteurs plus confortables

Pendant des années, les fabricants ont cherché à isoler totalement l’utilisateur grâce aux écouteurs intra et à la réduction de bruit active. Mais, une nouvelle tendance émerge : celle des écouteurs ouverts capables de laisser passer les sons extérieurs tout en conservant une expérience audio premium.

Les Earbuds Clip-On Pro illustrent parfaitement cette transition.

Honor utilise ici une structure en forme de « C » reposant sur un alliage mémoire en nickel-titane inspiré de l’aéronautique. L’objectif est de répartir la pression sur plusieurs points de contact afin d’améliorer le confort, notamment pendant les longues sessions d’écoute ou le sport.

Le format open-ear répond aussi à une problématique de plus en plus importante : rester connecté à son environnement. Dans les transports, au bureau ou pendant une activité physique, beaucoup d’utilisateurs veulent désormais écouter du contenu sans se couper totalement du monde extérieur.

Des écouteurs ouverts… mais premium

Contrairement aux premiers modèles open-ear souvent limités sur la qualité audio, Honor cherche ici à positionner ses écouteurs beaucoup plus haut. Les Earbuds Clip-On Pro embarquent des haut-parleurs 10,8 mm à double aimant, un revêtement titane, le codec LHDC 5.0, ainsi qu’une certification Hi-Res Audio Wireless.

L’un des défis majeurs des écouteurs ouverts reste évidemment les fuites sonores. Honor affirme avoir développé un système acoustique inversé destiné à limiter la diffusion du son vers l’extérieur.

La marque mise également fortement sur l’IA pour différencier son produit.

Traduction en temps réel et assistant vocal intégré

Les écouteurs intègrent directement l’assistant vocal YOYO de Huawei/Honor, activable à la voix ou via les commandes tactiles. Mais surtout, Honor pousse des fonctions IA de plus en plus ambitieuses : traduction en temps réel, transcription automatique, résumés intelligents et lecture des notifications à voix haute. Cette évolution montre à quel point les écouteurs deviennent progressivement des interfaces IA permanentes plutôt que de simples accessoires audio.

Apple explore déjà cette direction avec les AirPods, tandis que Samsung, Huawei et Honor cherchent eux aussi à transformer les écouteurs en assistants contextuels capables d’interagir avec l’utilisateur en continu.

Une autonomie très agressive

Honor annonce jusqu’à 11 heures d’écoute sur les écouteurs seuls, et 47 heures avec le boîtier de recharge. Le tout avec du Bluetooth 5.4, une connexion multi-appareils, une détection automatique du port, une reconnaissance intelligente gauche/droite et une certification IP55.

Le produit vise clairement les utilisateurs mobiles intensifs qui jonglent entre smartphone, PC et écosystèmes hybrides.

L’open-ear devient le nouveau terrain d’innovation

Le plus intéressant, c’est que le marché des écouteurs commence à se fragmenter beaucoup plus rapidement qu’avant. Là où les fabricants se battaient autrefois presque uniquement sur la réduction de bruit, ils explorent désormais plusieurs directions : audio spatial, IA contextuelle, santé, traduction et formats ouverts.

Honor semble parier sur le fait que l’avenir des écouteurs passera moins par l’isolement total que par une intégration plus naturelle dans la vie quotidienne.

Les Earbuds Clip-On Pro ne cherchent donc pas à remplacer des écouteurs audiophiles classiques. Ils cherchent surtout à devenir des compagnons intelligents permanents — toujours présents, toujours accessibles, mais presque invisibles.