Samsung Galaxy S26 Ultra : fuite des specs photo avec capteur HP2+

Samsung prépare activement sa gamme Galaxy S26, attendue pour janvier 2026 avec trois modèles : le Galaxy S26 Edge, le Galaxy S26 Pro et le Galaxy S26 Ultra.

Après plusieurs fuites sur le design du Galaxy S26 Edge, ce sont désormais les spécifications photo du modèle Ultra qui font surface, et elles annoncent une belle montée en gamme.

Un capteur principal HP2+ proche du pouce

Le Galaxy S26 Ultra devrait conserver un capteur 200 mégapixels en capteur principal, mais passer à une version HP2+, quasiment au format 1 pouce avec une ouverture f/1,4. Par rapport au HP2 du Galaxy S25 Ultra, il capterait 47 % de lumière en plus, un gain crucial pour la photo de nuit et les scènes en basse luminosité.

Le module photo intégrera deux téléobjectifs :

Un 12 mégapixels (Samsung S5K3LD) avec zoom optique 3x, ouverture f/2,4 et 20 % de pixels supplémentaires par rapport au S25 Ultra.

Un 50 mégapixels avec zoom optique 5x, ouverture f/2,9, capable de laisser passer 38 % de lumière en plus.

Ces améliorations devraient offrir des clichés plus détaillés et plus nets en zoom, notamment en conditions nocturnes.

Ultra grand-angle revu

Le quatrième capteur serait un 50 mégapixels ultra grand-angle, contre 50 mégapixels JN3 sur le S25 Ultra. Il devrait apporter une meilleure dynamique et une gestion plus fine des couleurs.

Le reste de la fiche technique du Galaxy S26 Ultra

En dehors de la photo, le Galaxy S26 Ultra devrait embarquer le Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, épaulé par une batterie de 5 500 mAh avec charge rapide 60 W et un nouveau système de charge magnétique sans fil inspiré du MagSafe d’Apple. Le design évoluerait aussi vers un châssis plus fin, plus grand et aux coins arrondis, rompant avec l’aspect anguleux de ses prédécesseurs.

Les modèles S26 Edge et S26 Pro aussi concernés

Le Galaxy S26 Edge passerait à un double module avec un 200 mégapixels principal et un nouvel ultra grand-angle de 50 mégapixels, remplaçant l’ancien 12 mégapixels.

Le Galaxy S26 Pro adopterait lui aussi un nouvel ultra grand-angle 50 mégapixels, même si ses autres capteurs n’ont pas encore fuité.

Avec un capteur principal presque 1 pouce, des téléobjectifs plus lumineux et une batterie plus endurante, le Galaxy S26 Ultra semble prêt à reprendre l’avantage face à l’iPhone 17 Pro Max et au futur Xiaomi 16 Ultra.

De son côté, le Galaxy S26 Edge muscle son jeu photo, tandis que le Galaxy S26 Pro consolide son rôle d’alternative équilibrée.