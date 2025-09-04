Accueil » iPhone 17 Pro Max : design confirmé par une fuite en usine et batterie 5 000 mAh

iPhone 17 Pro Max : design confirmé par une fuite en usine et batterie 5 000 mAh

À seulement quelques jours de la keynote Apple, une fuite inattendue vient de mettre le feu aux poudres : pour la première fois, une image prise directement sur une ligne de production montre ce qui semble être l’iPhone 17 Pro Max.

Publiée par le leaker Ice Universe, cette courte vidéo offre un aperçu concret du design du futur flagship d’Apple.

iPhone 17 Pro Max : Un design confirmé depuis l’usine

Contrairement aux maquettes et « modèles factices » qui circulent habituellement, ces images semblent bien provenir d’une phase de production de masse. On distingue clairement le nouveau bloc photo horizontal, avec la disposition revue des capteurs. Le LiDAR, le flash LED et le microphone migrent désormais vers l’extrémité du bloc, confirmant les rumeurs des dernières semaines.

On aperçoit aussi les trois coloris attendus : noir, gris et blanc. L’écran est recouvert d’une feuille protectrice, empêchant de voir l’interface en action, mais la silhouette générale est désormais quasi confirmée.

Un écran plus lumineux et endurant en plein soleil

Une autre fuite, relayée par le leaker Setsuna Digital, indique que l’iPhone 17 Pro et Pro Max bénéficieront d’une meilleure gestion de la luminosité en extérieur. Là où les modèles précédents baissaient automatiquement la luminosité pour éviter la surchauffe, Apple aurait optimisé le refroidissement interne afin de maintenir des pics lumineux élevés plus longtemps.

Cela se traduirait aussi par une meilleure fluidité en jeu, avec un framerate stable même en cas de chauffe, grâce à un nouveau système de dissipation thermique.

Des améliorations pour la photo et la vidéo

Outre le nouvel agencement des capteurs, l’iPhone 17 Pro Max promet des performances accrues en vidéo, notamment lors des enregistrements en 4K à 60 fps. Apple miserait sur un traitement plus efficace pour garantir une qualité constante, même dans des conditions exigeantes.

Une autonomie record annoncée

Le volet autonomie devrait également connaître un bond. La batterie de l’iPhone 17 Pro Max grimperait à 5 000 mAh, contre 4 685 mAh sur l’iPhone 16 Pro Max. Le Pro standard garderait une capacité proche des 3 582 mAh, mais profiterait d’une meilleure efficacité énergétique grâce à la nouvelle puce A19 Pro.

Selon les rumeurs, ces optimisations permettraient à l’iPhone 17 Pro Max d’offrir la meilleure autonomie jamais vue sur un iPhone.

Le lancement le plus excitant depuis des années ?

Avec un design revu, un système photo amélioré, une meilleure endurance et des performances optimisées en jeu comme en vidéo, l’iPhone 17 Pro Max pourrait bien être le modèle le plus marquant depuis longtemps.

Reste à savoir si Apple réussira à surprendre encore lors de sa keynote du 9 septembre, ou si toutes les cartes sont déjà sur la table.