OpenAI acquiert l’équipe derrière Alex, l’outil IA pour Xcode

Les acquisitions s’enchaînent dans le secteur de l’IA : l’équipe à l’origine de Alex, un outil populaire qui permettait d’intégrer des modèles d’IA directement dans Xcode, l’environnement de développement d’Apple, rejoint désormais OpenAI.

De Xcode à Codex

Fondée en 2024 et soutenue par Y Combinator, la startup Alex s’était donnée pour mission de créer un « Cursor pour Xcode », en intégrant des modèles d’IA pour accélérer le développement d’apps iOS et macOS. Son fondateur Daniel Edrisian a annoncé sur X que l’équipe allait rejoindre la division Codex d’OpenAI, dédiée à l’agent de codage IA.

Dans son post, il explique :

Quand nous avons commencé, Xcode n’avait aucune IA. Construire un Cursor pour Xcode semblait fou, mais nous avons réussi à en faire le meilleur agent de codage pour iOS & macOS

Apple avait déjà pris de l’avance

Cette annonce intervient quelques mois après qu’Apple ait mis à jour Xcode pour intégrer directement ChatGPT et d’autres modèles IA, rendant moins nécessaire le recours à des solutions tierces comme Alex. Même si Edrisian ne l’a pas confirmé, ce changement pourrait avoir précipité l’intégration de son équipe chez OpenAI.

Alex s’arrête, mais reste accessible aux utilisateurs existants

Sur son blog, la startup précise que l’application ne pourra plus être téléchargée à partir du 1er octobre. Toutefois, Alex continuera de fonctionner pour les utilisateurs actuels, même si aucune nouvelle fonctionnalité ne sera ajoutée.

Alex n’était composée que de trois employés, et il n’est pas encore certain que toute l’équipe rejoigne OpenAI. Cette stratégie n’est pas nouvelle : OpenAI a déjà recruté des équipes de startups sans racheter les sociétés elles-mêmes. Plus tôt cette semaine, l’entreprise a annoncé l’acquisition de Statsig pour 1,1 milliard de dollars.

Avec cette opération, OpenAI muscle encore son pôle Codex et confirme son ambition de bâtir le meilleur agent de codage IA du marché. Pour les développeurs, cela signifie probablement une intégration encore plus poussée des outils OpenAI dans les environnements de programmation à venir.