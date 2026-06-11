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Xiaomi Mix Fold 5 : écran sans pli, capteur 200 mégapixels et prix en hausse pour le prochain pliable premium

Xiaomi Mix Fold 5 : écran sans pli, capteur 200 mégapixels et prix en hausse pour le prochain pliable premium

Le Xiaomi Mix Fold 5 se précise. Après plusieurs mois de rumeurs, une nouvelle fuite signée Digital Chat Station vient confirmer une partie de la fiche technique du futur smartphone pliable de Xiaomi. Et le programme s’annonce ambitieux : écran pliable de 7,5 à 7,6 pouces, capteur photo de 200 mégapixels, batterie d’environ 6 000 mAh et puce maison Xring O3.

Mais, cette montée en gamme pourrait aussi s’accompagner d’une hausse de prix sensible.

Mix Fold 5 : Un écran pliable plus raffiné

Selon la fuite, le prototype actuel du Mix Fold 5 conserve un écran interne de 7,5 à 7,6 pouces avec une technologie visant à rendre la pliure quasiment invisible.

Xiaomi miserait également sur un design plus minimaliste, décrit comme plus élégant et inspiré de l’univers runway. L’objectif semble clair : proposer un pliable plus fin, plus propre visuellement et davantage positionné comme produit premium.

Côté photo, le Mix Fold 5 intégrerait un capteur principal de 200 mégapixels. Cette information rejoint de précédentes traces évoquant l’utilisation d’un capteur Samsung S5KHP5. Xiaomi chercherait donc à renforcer fortement la partie photo de son pliable, un domaine où Samsung, Vivo et Honor sont déjà très offensifs.

Batterie 6 000 mAh et recharge sans fil

Le futur pliable embarquerait une batterie d’environ 6 000 mAh, une capacité confortable pour un appareil de cette catégorie. La recharge sans fil serait également au programme, tout comme une certification de résistance à l’eau complète et un lecteur d’empreintes latéral.

Sous le capot, le Mix Fold 5 devrait utiliser la puce maison Xring O3, même si ses gains face à la précédente génération restent encore inconnus.

Un prix qui franchirait un nouveau palier

La mauvaise nouvelle concerne le tarif. Le Xiaomi Mix Fold 5 serait attendu autour de 10 000 yuans, soit environ 1 300 euros. À titre de comparaison, le Mix Fold 4 avait été lancé à 8 999 yuans.

Cette hausse placerait le prochain pliable de Xiaomi dans une catégorie encore plus premium, face aux Galaxy Z Fold, Vivo X Fold et au futur iPhone Ultra pliable d’Apple.

Xiaomi vise clairement le très haut de gamme

Avec le Mix Fold 5, Xiaomi semble vouloir prouver que ses pliables peuvent rivaliser avec les meilleurs du marché, non seulement sur la finesse et l’écran, mais aussi sur la photo, l’autonomie et les finitions.

Reste à voir si cette stratégie justifiera une hausse de prix. Sur un marché des pliables de plus en plus compétitif, le vrai défi ne sera pas seulement de proposer une fiche technique impressionnante, mais de convaincre que l’expérience mérite ce supplément.