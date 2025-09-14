Snapchat Imagine Lens : créez vos propres filtres IA avec un simple texte

Snapchat vient d’annoncer une nouveauté majeure pour ses abonnés Snapchat+ Platinum et Lens+ : la fonction Imagine Lens, qui permet de générer des images et des effets personnalisés à partir de simples prompts textuels.

Avec Imagine Lens, plus besoin de passer par Lens Studio pour concevoir vos propres filtres. Désormais, il suffit de taper une commande comme « transforme-moi en robot » ou « crée un chien fluffy », et l’IA se charge du reste.

Vous pouvez ensuite affiner le rendu en modifiant le texte via la barre de légende.

Snapchat Imagine Lens : Des effets préconçus pour s’amuser

En plus des créations libres, Snapchat propose des prompts prêts à l’emploi comme « fais de moi une BD en 4 cases avec une fin héroïque », « transforme-moi en caricature drôle » ou encore « mets cette personne en train de faire du saut en parachute ». De quoi enrichir le catalogue déjà varié de Lenses disponibles dans le carrousel.

Pour générer ces Lenses, Snapchat combine ses propres modèles internes avec des IA de pointe de l’industrie, afin d’assurer une qualité optimale. Cette innovation s’inscrit dans la continuité des autres fonctionnalités IA déjà présentes sur l’application, comme MyAI ou la création d’images automatiques.

Exclusivité pour abonnés premium

Imagine Lens de Snapchat sera accessible dans la section réservée aux abonnés Snapchat+ Platinum et Lens+. C’est donc une fonctionnalité premium, qui vient renforcer l’attrait des formules payantes du réseau social.

Avec Imagine Lens, Snapchat franchit une nouvelle étape dans la créativité augmentée par l’IA. Les utilisateurs premium peuvent désormais inventer et personnaliser leurs propres filtres en un clin d’œil, ouvrant la voie à des contenus encore plus originaux et viraux.