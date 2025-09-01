Galaxy S26 Edge : Samsung boostera l’autonomie avec une batterie de 4 200 mAh

Samsung s’apprête à renouveler sa gamme avec le Galaxy S26 Edge, un smartphone ultra-fin qui pourrait remplacer définitivement le modèle “Plus”.

Mais, une question cruciale restait en suspens : Samsung allait-elle enfin adopter la batterie au silicium-carbone ? La réponse semble être non… mais ce n’est pas forcément une mauvaise nouvelle.

Une batterie toujours en lithium-ion, mais avec plus de capacité

D’après une nouvelle fiche de certification repérée sur le site chinois 3C, le Galaxy S26 Edge conserverait une batterie lithium-ion, identifiée par le numéro EB-BS947ABY. Sa capacité réelle serait de 4 078 mAh, ce qui devrait être commercialisé comme 4 200 mAh.

En comparaison, le modèle précédent, le Galaxy S25 Edge, se contentait de 3 900 mAh. Ce gain est donc bienvenu, surtout dans un smartphone qui mise tout sur la finesse.

Une finesse extrême, sans sacrifier l’autonomie ?

Samsung semble avoir réussi un petit exploit : intégrer une batterie plus généreuse dans un boîtier encore plus fin. Selon les dernières fuites, le Galaxy S26 Edge pourrait être jusqu’à 0,3 mm plus fine que son prédécesseur, s’approchant des 5,5 mm de l’iPhone 17 Air, attendu dans quelques semaines.

Contrairement à Apple, qui miserait sur une batterie de seulement 2 900 mAh pour son iPhone ultra-fin, Samsung semble avoir trouvé un équilibre plus audacieux entre finesse et endurance. Le choix de conserver la technologie lithium-ion, maîtrisée et fiable, permettrait à la marque de maintenir une bonne autonomie tout en conservant un profil élancé.

Des performances toujours au top avec Snapdragon 8 Elite Gen 5

Côté performances, Samsung ne devrait pas faire de compromis. La Galaxy S26 Edge serait propulsée par le puissant Snapdragon 8 Elite Gen 5, une puce haut de gamme capable de gérer toutes les tâches les plus lourdes avec une efficacité énergétique accrue. Cela devrait compenser en partie l’absence d’une batterie au silicium-carbone.

Un lancement avancé et une concurrence directe avec Apple

La Galaxy S26 Edge pourrait arriver plus tôt que prévu, potentiellement en janvier 2026, aux côtés des modèles S26 et S26 Ultra. Cette décision permettrait à Samsung de devancer Apple, dont l’iPhone 17 Air est aussi prévu pour le premier trimestre. La concurrence s’annonce rude, mais avec un design raffiné, une batterie plus grande et un processeur performant, Samsung semble avoir une longueur d’avance sur le papier.

Même sans passer au silicon-carbone, Samsung montre qu’il est possible d’améliorer significativement l’autonomie d’un smartphone ultra-fin. La Galaxy S26 Edge pourrait bien séduire celles et ceux qui recherchent un design élégant sans sacrifier l’usage au quotidien. Une évolution discrète mais impressionnante, qui en dit long sur la maîtrise technique du géant coréen.